大閘蟹｜內地持續高溫　蟹商料失收、「縮水」　至少加價15%

隨著全球變暖加劇，極端天氣近年頻繁出現，內地長江一帶近月更持續出現罕見的高溫天氣。例如大閘蟹的養殖地陽澄湖，今日（25日）更高達35度，大閘蟹或將失收。老字號「老三陽」便確認，因內地大閘蟹產量減少，供應緊張，價格將會飆升。九龍城永富食品則指，「六月黃大閘蟹」現正應市，但估計成熟的大閘蟹相比過去的7至8両，今年最大隻或僅得6両，同時受物流成本飆升影響，蟹價加幅起碼15%以上。



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內地媒體《每日經濟新聞》於本周二曾報道，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦姚水生稱，大閘蟹適合成長的溫度為25至30度，高溫將導致大閘蟹攝食不暢及蛻殼困難。擁30年養殖經驗的蟹農老潘更認為，現時正考驗他們的經驗和管理能力。但對於今年的產量，他說︰「現在只能打一個問號。」

高溫天氣減慢大閘蟹蛻殼速度

老字號老三陽董事總經理祁玉鳳表示，8月份關乎大閘蟹軀體翻倍的「最後一蛻」，惟高溫天氣下養殖場水深不足，水草生長受阻，減慢大閘蟹的蛻殼速度。「夜晚黑黃昏之後落完大雨，大閘蟹匿埋入水草裡面，第二日啲殼就會蛻晒。」

祈並感嘆，目前大閘蟹養殖戶只能望天打卦，一年心血或化成眼淚。隨著極端天氣繁頻出現，除大閘蟹的產量減少外，她亦憂慮其他農產品同受影響，例如法國的葡萄莊園，因此她呼籲港人環保生活，否則將無法再享受各地美食。「我哋呢代都仲好啲，但下一代就慘喇。」

祁續指，現時內地蟹商因當地盛行的直播帶貨，或早前已預售「大閘蟹券」，亦面臨供貨壓力。她稱，在貨源不穩的情況下，蟹商寧願先滿足本地市場，加上按現行規定，內地產大閘蟹不能直運香港，惟經韓國轉運的途中，大閘蟹必有折損，故或會減少供應至本港，價格亦隨之上升。

「六月黃大閘蟹」應市加價15% $90至$220不等

九龍城永富食品公司負責人陳錦輝則表示，「六月黃大閘蟹」（即雄性童子蟹）正應市，現時售90元至220元不等，較去年約有15%加幅。他指，該蟹較常用於上海傳統小菜，每隻約3至5両。現時售90元至220元不等，較去年約有15%加幅。「膏都幾靚下，當然原隻蒸嚟食都得。」

不過陳預計今年大閘蟹的供應較緊張，相比過去的7至8両，最大隻或僅得6両，即成熟的大閘蟹數量有限。但他強調，接下來陸續有大閘蟹運抵本港，惟受物流成本上升，以及供應不足等因素影響，相信價格將飆升15%以上，「韓國運費都佔蟹價唔少錢，消費者可能要畀貴少少。」