大閘蟹｜消費券帶動買蟹潮　九龍城專門店：顧客話政府請食蟹

中秋過後，正是大閘蟹當造的時節。政府第二期電子消費券於上周五（1日）國慶日派發，九龍城侯王道今日（3日）人頭湧湧，大批市民搶購大閘蟹。不過受新冠肺炎影響，有食品店坦言，今年旺丁不旺財，因內地旅客絕跡，以及商務送禮減少，令貴價大閘蟹的銷量減半；亦有批發商透露，空運費最少加價三成，「今年搵飛機都難」，唯有改用薄利多銷的策略增加銷量，今年更破天荒推出買三送一優惠。



受惠於電子消費券，街上呈現喜氣洋洋的氣氛。有市民花逾660元購買10隻大閘蟹，更高呼「用咗消費券，唔使錢食蟹，大家食得開心啲！」有店舖引述年輕顧客說：「政府請我食蟹」。亦有市民今晚準備海鮮大餐，買蟹後再到街市買蝦，消費券則留作購買家電。



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永富食品：半數顧客以電子支付買蟹

九龍城侯王道今日人頭湧湧，大批市民到食品店搶購大閘蟹。永富食品公司負責人陳錦輝表示，受封關措施影響，市民今年留在香港吃蟹，因此價錢較大眾化，售70至100元、約4両至5両的大閘蟹，較受市民歡迎。惟貴價大閘蟹方面，因內地客絕跡，以及商務送禮減少，以致銷量減半。

不過，電子消費券於上周五派發，陳錦輝透露，自昨日起已有一半顧客以電子支付買蟹，當中以八達通為主，其次為AlipayHK，令生意上升兩成。「市民點都會鬆手啲，有啲後生仔更加話︰政府請我食蟹。」

內地大閘蟹仍要迂迴飛韓國 再能來港

新冠肺炎疫情帶來的連鎖效應，除了內地客絕跡外，亦早已蔓延至運輸業。自數年前太湖大閘蟹被驗出二噁英後，內地當局嚴格規範，至今仍未向香港蟹商發出衞生證明書，導致內地大閘蟹需經韓國檢測合格後抵港。有批發商深受空運費所困，錦記鮮蝦有限公司負責人雷國威表示，受疫情影響，不論來自中港台，抑或是外國，空運費最少加價三成，「今年搵飛機都難。」

面對困境，雷改用薄利多銷的策略增加銷量，今年更破天荒推出買三送一優惠，「以往唔介意熟客畀優惠啲，但今年高調啲做呢樣嘢。當然利潤低唔係問題，最緊要大家食得開心。」

他亦坦言，薄利多銷確實令利潤減少，但電子消費券亦令生意額補充兩成。因此他讚揚電子消費券有效，更形容為「大快人心」。他希望政府能繼續推出激勵經濟的措施，「本來賣平咗，呢度升返打返個和。」

市民豪用消費券︰唔使錢食蟹

有市民取得消費券立即買大閘蟹，梁女士今午以支付寶AlipayHK買蟹，花逾660元購買10隻，認為價錢與去年相近。她向記者表示，已急不及待回家吃蟹，更呼籲市民用消費券購蟹。「用咗消費券，唔使錢食蟹，大家食得開心啲！」

不過亦有市民選擇以現金付款，歐陽先生坦言不愛吃蟹，但花300多元買4隻大閘蟹給太太，今晚準備海鮮大餐。他表示，接下來將到街市買蝦，而消費券則留作購買家電。「啱啱過咗休魚期，蝦蟹會多咗，陣間去街市睇睇，等樣樣都有啲。」