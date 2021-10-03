大閘蟹｜專家叫「蟹迷」忍多半個月才買：到時要搵冇膏蟹都幾難

蟹季開鑼，適逢第二期電子消費券派發，九龍城侯王道今日（3日）人頭湧湧，大批市民急不及待到食品店搶購大閘蟹。不過有專門店負責人指出，「蟹迷」仍要忍多半個月，因大閘蟹在秋風起後，食欲大增，將愈來愈肥美，「到時要搵啲冇膏嘅畀你都幾難。」



+ 1

相關閱讀︰大閘蟹｜消費券帶動買蟹潮 九龍城專門店：顧客話政府請食蟹

要揀乾身蟹 小心買到極重「水蟹」

錦記鮮蝦有限公司負責人雷國威表示，揀蟹必定選乾身，「唔好太濕漉漉，反開佢睇一睇係咪漲身。」他解釋，大閘蟹被放進雪櫃綑綁一段時間後，當放進水裡後，將會不停喝水，以致體重上升。「不停飲水唔好話七両，八両都有啦！我哋叫『做貨』。」

除了避免大閘蟹濕漉漉，雷更即場拆開大閘蟹表示，合格大閘蟹的底部白淨、腳部有力、爬行速度快；若蟹爪無力，稱為「慢爪」，「意思係行得慢就唔會賣。」

建議半個月後買5両至5両半大閘蟹

雷又表示，目前大閘蟹未到最美味的時間，「如果真係忍得，就忍一忍先，起碼10月中後買會更加穩陣。」他解釋，大閘蟹在秋風起後，食欲大增，將愈來愈肥美。他指今年大閘蟹比去年優秀，因去年經常水浸，影響大閘蟹的質素。

他表示，5両至5両半的大閘蟹質素穩定，建議市民可於半個月後購買，「到時要搵啲冇膏嘅畀你都幾難。」

太湖及陽澄湖大閘蟹暫不能供港

永富食品公司負責人陳錦輝亦指，今年天氣溫度較高，估計本月15日後的大閘蟹更美味，屆時價錢亦將會回落。不過自近年太湖大閘蟹被驗出二噁英後，內地當局至今仍未向香港蟹商發出衞生證明書；同時因受嚴格規範，目前內地大閘蟹需經南韓檢測合格後抵港。

陳表示，過往受港人熱愛的太湖及陽澄湖大閘蟹，雖然部分養殖場已重開，但仍然未通過衞生資格，故不能供港，「現時嚟講冇乜可能。」因此他引進江蘇興化市板橋大閘蟹，同樣經南韓檢測並轉運到港。

蟹商牌照、大閘蟹衞生證書缺一不可

雷國威及陳錦輝提醒市民需留意蟹商的牌照，以及大閘蟹的衞生證書，兩者缺一不可。若蟹商未能提供衞生證書，則意味該大閘蟹的來歷不明，未符合衞生資格。雷國威說：「有張衞生證就賣得安心，市民食得放心。」

海關早前亦指出，市民如購入懷疑虛報產地的大閘蟹，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

市民如懷疑有經營者沒有持有相關許可證／准許出售大閘蟹或出售沒有衞生證明書的大閘蟹，可致電食環署熱線2868 0000，或透過電郵帳戶（enquiries@fehd.gov.hk）舉報。