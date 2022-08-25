強制檢測｜增43幢　涉德福花園、嘉湖山莊、映灣園、維港星岸等

疫情持續升溫，醫務衞生局周四（25日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有43幢大廈上榜。當中有35幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括九龍灣德福花園T2座、嘉湖山莊樂湖居12座、東涌映灣園賞濤軒3座、紅磡維港．星岸等。



另外，有8幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括黃大仙翠竹花園2座及3座等。當局指，任何人在8月19日至25日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周五或周六（26日或27日）進行核酸檢測。



▼8月25日 強制檢測公告▼



35幢被納入強檢公告

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有35個指明地方被納入強制檢測公告。港島方面共6計6幢上榜，大部份位於東區，包括筲箕灣愛東邨愛澤樓、北角栢景臺1座、北角富澤花園富嘉閣、柴灣小西灣邨瑞泰樓。此外，香港仔景惠花園2座亦上榜。

九龍方面共計11幢上榜，當中以觀塘區最多，包括九龍灣德福花園T2座、藍田平田邨平真樓、觀塘安泰邨盛泰樓、油塘高俊苑俊溢閣。其次為黃大仙區，包括牛池灣威豪花園2座、彩雲一邨景新樓，以及鑽石山悅庭軒2座。其餘則位於紅磡、深水埗及九龍城，涉維港．星岸5座。

▼部份強檢大廈▼



新界方面共計18幢大廈上榜，當中以葵青區佔最多，包括葵涌的大窩口邨富平樓、石籬二邨石偉樓、芊紅居2座、葵興邨興逸樓，以及青衣的長安邨安海樓。

至於將軍澳及沙田區分別有3幢上榜，包括將軍澳的新寶城3座、清水灣半島5座、尚德邨尚信樓，以及大圍美田邨美樂樓、沙田愉翠苑愉居閣、馬鞍山錦英苑錦強閣。其餘大廈則分佈在大埔、粉嶺、上水及天水圍，涉嘉湖山莊樂湖居12座。

此外，離島亦有1幢大廈上榜，為東涌映灣園賞濤軒3座。

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污水樣本陽性大廈柴灣佔3幢最多

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8個指明地方被納入強制檢測公告。當中柴灣涉及3幢，包括茵翠苑茵榮閣、樂軒臺2座、宏德居德禧樓。黃大仙及天水圍分別涉及2幢，包括翠竹花園2座及3座；天恩邨恩穗樓、俊宏軒8座。餘下1幢為筲箕灣耀東邨耀富樓。

▼8月26日 流動採樣站名單▼



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當局又指，本周四部份流動採樣站因3號風球關閉，因此位於赤柱馬坑邨、深井海韻花園及浪翠園的流動採樣站，將於周五（26日 ）恢復運作，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站則會延長服務至周六（27日）。