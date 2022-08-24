強制檢測｜增23幢大廈　海怡半島、寶翠園、柏景灣等上榜

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。醫務衞生局周三（24日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有23幢大廈上榜，是近日最少的一次。當中有18幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括鴨脷洲海怡半島御林居、薄扶林寶翠園8座、將軍澳中心將軍澳豪庭，以及沙田禾輋邨民和樓等。



另外，有五幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括天水圍俊宏軒10和11座，以及天恩邨恩盈樓等。當局指，任何人在8月18日至24日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周四或周五（25日或26日）進行核酸檢測。



▼8月23日強制檢測公告▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有西灣河欣景花園1座、柴灣小西灣邨瑞樂樓、鴨脷洲漁安苑瑚安閣及海怡半島御林居，以及薄扶林寶翠園8座等。

九龍方面，被納入強制檢測公告的大廈涉及大角咀柏景灣7座、牛頭角彩德邨彩信樓、石硤尾白田邨昌田樓、油塘高翔苑高麒閣，以及慈雲山蒲田里2號慈祥大廈。

▼部份強檢大廈▼



新界方面，沙田有兩幢大廈上榜，分別為禾輋邨民和樓及大圍美田邨美滿樓。而大埔及將軍澳納入強制檢測公告的大廈，則分別為逸雅苑逸欣閣及將軍澳中心將軍澳豪庭。其餘上榜大廈則為天水圍天瑞一邨瑞財樓、屯門湖景邨湖翠樓及大興花園1期2座。

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，包括天水圍俊宏軒10和11座、天恩邨恩盈樓，以及黃大仙翠竹花園12座和黃大仙上邨啟善樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月25日）▼



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當局表示，如三號熱帶氣旋警告信號於周四（25日）中午12時前取消，位於南區石排灣邨、赤柱馬坑邨、薄扶林華富（一）邨、樂富橫頭磡邨、深井海韻花園、深井浪翠園及葵涌安蔭邨的流動採樣站暫定會在三號熱帶氣旋警告信號取消後數小時內恢復運作。

當局又指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

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