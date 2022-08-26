疫情｜飲食業憂收緊社交措施影響大　中秋節單日可達4.2億營業額

本港昨日（25日）確診數字飆至8,000宗以上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前稱不排除收緊社交距離措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（26日）在電台節目表示，業界已接獲不少中秋訂單，指業界中秋節一般單日可做到4.2億元總營業額，平日只有2億元左右，強調中秋節對飲食業很重要，不希望政府現階段用業界「開刀」去收緊社交距離措施。



黃家和表示，現時已接獲不少中秋節訂位，雖然未及疫情前踴躍，但近日業界生意稍有恢復，強調中秋節一家人團圓吃飯的節日，對業界而言是重要日子。他稱近日確診數字高，政府亦放風稱不排除收緊社交距離措施，擔心會用業界「開刀」，生意定大受影響，「過往兩年幾受疫情影響大家都知，生意好難頂落去。」

飲食業指，不希望在中秋節收緊社交距離措。（資料圖片/張浩維攝）

他又稱，中秋節是繼母親節、新年外最重要的日子，一般單日可做到4.2億元總營業額，平日只有2億元左右，若在中秋前收緊社交距離措施，生意一定大受影響，而新一輪電子消費券亦剛發放沒多久，認為在現階段收緊措施，不止是餐飲業，零售業等各行各業均會有影響。

據以往經驗，他指，中秋節聚會通常均是6人或以上，收緊至4人一枱便會無生意，若收緊至6人則勉強可接受。政府已推行紅黃碼措施，他重申食肆會跟從政府防疫要求。

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