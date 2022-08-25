確診大廈｜增3623大廈　涉擎天半島、禮頓山等　嘉湖山莊27幢上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（25日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有11,851幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,105幢大廈出現確診者，其次為九龍城有989幢上榜，而沙田則以935幢排第三。



新上榜確診大廈方面，當局名單更新至8月24日，新呈報的有3,623幢，當中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山地利根德閣、殷樺花園、灣仔比華利山、禮頓山，以及油尖旺擎天半島及君頤峰等。另外，元朗嘉湖山莊單日增27幢大廈上榜，海怡半島亦有21幢大廈新呈報出現確診個案。



▼部份確診大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有11,851幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至8月24日，共有3,623幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括地利根德閣1及3座、殷樺花園2期、嘉兆臺3座、瑧璈、寶珊道1號3座及寶翠園六幢大廈等。

東區新上呈報大廈則有丹拿花園1座、杏花邨11座、明園大廈洋樓2期A座、柏蔚山2座、香島3座、以及太古城19幢大廈等。灣仔新上榜大廈涉及比華利山G座、栢景臺1及2座、渣甸豪庭及禮頓山7座等。南區則有貝沙灣1、2及7座、香港警察學院警官已婚宿舍F座、海怡半島21幢大廈，以及赤柱豪宅VISTA STANLEY等。

▼8月25日確診大廈名單▼



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九龍方面，九龍城新呈報出現確診者的大廈中包括天鑄1座、One Homantin 2及5座、半山壹號33號，以及黃埔花園22幢大廈。觀塘上榜大廈則有凱滙四幢大廈、順利紀律部隊宿舍1座、翠屏北邨翠柏樓，以及德田邨德瑞樓等。油尖旺上榜大廈則涉及君頤峰3座、君臨天下2及3座、帝峯．皇殿3座、維港灣2座及擎天半島5座等。

新界方面，新呈報出現確診個案的大廈有碩門邨健碩樓、銀湖．天峰1座、廣源邨廣柏樓、蔚景園1座，以及名城1期5座和2期3座等。元朗新上榜則有瑧頤、栢慧豪園5座、朗屏邨寶屏樓、嘉湖山莊27幢大廈、Park Yoho 9B座及Wetland Seasons Park 12座等。而屯門則有愛琴海岸2座、新屯門中心10座、蝴蝶邨蝶翎樓、富泰邨仁泰樓及The Carmel 洋房等。

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