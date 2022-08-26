碩士生拒捕被判囚　指被捕後多處受傷警卻稱不知情　上訴求翻案

中大哲學碩士畢業生前年科大生周梓樂去世當晚，在黃大仙祠外被警員制服時，被指向警員臉部批踭及踢膝，經審訊後被裁定拒捕罪成，判囚3個月。碩士生不服定罪提上訴，今(26日)在高等法院審理。碩士生稱他被捕後身上出現多個傷勢，作供警員卻說不知道他如何受傷，質疑原審裁判官沒有比較警員間的證供。法官聽取陳詞後，押後至11月25日以頒布裁定，期間准碩士生繼續保釋。



上訴人吳玠寬，被控於2019年11月8日在龍翔道黃大仙祠外，抗拒在正當執行職務的警員周展卓。

上訴人吳玠寬在高等法院就其拘捕罪名提出上訴。（資料圖片）

被捕後頭皮受傷留院一星期

代表吳的大律師陳詞指，吳在案中全身多處受傷，吳的頭皮傷勢嚴重，要住院一星期。惟警員作供時卻稱不知道吳如何受傷。律師質疑，原審裁判官沒有比較警員間的證供。律師又指，吳當時不知道誰向他施襲，原審裁判官未有考慮吳或是自衛。

警員3次警告仍激烈反抗

控方回應時指，案發時警員曾三次發出三次警告，並有表露其警員身份。吳知道警員正控制他，仍作出一連串的激烈反抗，包括批踭和腳踢，明顯不是自衛，而是意圖擺脫控制他的警員。

案件編號：HCCC69/2022