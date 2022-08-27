疫情｜將軍澳醫院試行視像腎科診症　減「機洗」患者往返醫院風險

疫情下往返醫院難免有感染風險，將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，透過HA GO應用程式為需進行腹膜透析、俗稱洗肚的腎病患者試行視像診症，為期一年，可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。



腎衰竭患者陳先生六年前開始進行連續性自動性腹膜透析（手洗），今年三月起轉用家居機器輔助腹膜透析（機洗），今年八月則初次接受視像診症。他分享表示，在家較有安全感：「疫情下唔需要時時要返嚟（醫院），大家好啲。」



他更指，透過視像診症可向護士提問任何問題，感覺較方便和安心，盛讚視像診症過程仔細，又形容操作不困難，熟習數次就學懂，會推薦給其他「腎友」。先導計劃預定服務80人次，佔將軍澳醫院腎科護士診所整年人次約三成。



將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，使用HA GO應用程式為腎病患者試行視像診症，為期一年，預計可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。（蕭博禧攝）

暫有20人次參與 適合病情較穩定腎病患者

將軍澳醫院腎科護士診所在今年四月推行先導計畫，使用HA GO應用程式為需進行腹膜透析的腎病患者試行視像診症，為期一年；目前暫有20人次參與，預計進行80人次，佔整年診所人次約三成。視像診症與門診一樣為每周一節，目前接受視像診症患者最少年齡為27歲，最大為77歲。

須完成約一周訓練 再經醫護轉介

服務對象方面，接受視像診症需為接受腹膜透析，完成一般約一周透析訓練，病情較穩定的腎病患者，他們需懂得使用包括視像鏡頭、揚聲器、電郵及上網，並由腎科醫生、腎科護士轉介或經腹膜透析訓練轉介機制轉介。視像診症不影響腹膜透析的費用。

陳先生今年67歲，他患有腎衰竭，在今年八月一日初次進行視像診症（蕭博禧攝）

疫下無需常往返醫院 患者：唔需要時時要返嚟大家都好啲

腎衰竭患者陳先生今年67歲，他2016年開始進行連續性自動性腹膜透析（手洗），今年三月起轉用家居機器輔助腹膜透析（機洗），他今年八月一日初次進行視像診症。陳先生分享表示，在家較有安全感，視像診症與在診所做的事情一樣，可節省往返醫院的時間，而且也較準時。他指出，疫情下視像診症「唔需要時時要返嚟，大家好啲」。另外可任意向護士提問，感覺較方便和安心。

護士視像見腳部乾燥提醒搽護膚膏 用家讚細心

陳先生憶述，視像診症過程十分仔細，他舉例不少他這類患者有水腫症狀，不懂如何保養，護士會點出他腳部乾燥，提醒搽護膚膏：「呢啲咁簡單嘅嘢都會咁細心同我處理同提示我。」陳先生形容，視像診症操作並不困難，輸入網址時有不明白會問診所護士及子女，而鏡頭則需「揸定啲」，稱這些操作熟悉數次就學會，他會推薦給其他「腎友」。

將軍澳醫院內科專科護理服務部門運作經理郭文潔（中）表示，患者有「手洗」紀錄，即使腹膜透析機沒雲端分享功能，他們也可參與視像診症。（蕭博禧攝）

可觀察家居腹膜透析患者家居整潔狀況

將軍澳醫院內科專科護理服務部門運作經理郭文潔補充，進行家居腹膜透析時，保持整潔十分重要，而視像診症可觀察患者家居情況。她憶述，為陳先生視像診症時，有請他將家居情況給專科護士評估。陳先生盛讚，護士關心他病情同時，亦會兼顧他四周環境，提醒他需改善的地方。

透析機沒雲端分享功能也可參與視像診症

郭文潔指，使用家居機器輔助腹膜透析（機洗）患者中，約兩成使用自動腹膜透析機，這些機器部分可將患者腹膜透析資料透過雲端管理平台，與腎科護士診所共享。她稱護士可參考這些資料，在視像診症時幫助患者解決疑難。郭文潔補充，患者有「手洗」紀錄，即使腹膜透析機沒雲端分享功能，他們也可參與視像診症。