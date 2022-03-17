指定診所｜明起可手機程式HA Go預約　劉家獻：如買飛睇戲般方便

支援社區患者的23間指定診所已投入服務，醫管局今（17日）表示，患者明日起可透過手機程式「HA Go」預約，隨時查詢診所名額及取消診期，首階段只適用於曾在醫管局登記或曾使用醫療服務人士，形容猶如「買飛睇戲」般方便。



+ 3

首階段只適用於曾在醫管局登記人士

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前社區患者可透過電話預約指定診所，明日（18日）上午7時起，更可透過手機App「HA Go」的「預約指定診所」功能，為自己或他人預約，並隨時查詢名額及取消診期。他提醒，市民要先下載「HA Go」及註冊成為會員，即可使用有關功能，首階段只適用於曾在醫管局登記或曾使用醫療服務人士，將盡快啟動第二階段覆蓋至所有人士，以便透過手機程式預約。

HA Go應用程式。（醫管局提供）

形式HA Go應用似買飛睇戲

劉家獻說，知悉不少患者希望找醫生診症，部份時段致電預約或需「打多幾次」，有見及此，現有「HA Go」平台可查閱診期、藥物、覆診前事先登記等，故希望透過新功能方便非關愛專線患者。他又指，關愛籌在過去數天使用率並非100%，即有需要病人仍可透過關愛熱線預約醫生治療，領取抗病毒藥物等。

他補充說：「（手機App）應該係畀最快嘅期你，唔啱就一路延期，好似買飛睇戲，大家都好識用，方便年輕人預約、睇到邊間診所有籌。」呼籲市民盡快下載。

劉家獻表示，目前社區患者可透過電話預約指定診所，明日（18日）上午7時起可透過手機App「HA Go」的「預約指定診所」功能為自己或他人預約，並隨時查詢名額及取消診期。

被問及有行動不便市民希望索取新冠藥物，但難以親身求診，可否提供遙距診症以取得藥物，劉表示指定診所是預留給不需要入院、但希望求醫取藥的患者，目前每日已提供4,000多張籌，希望讓年紀大、5歲以下，或有免疫力疾病的患者，能較容易取籌接受治療。他認為，患者如有需要可向醫生提出特別安排，劉說：「始終我哋係救人行業，唔會硬邦邦、一成不變，但視乎情況會有個限制，希望大家體諒，今天社會互相體諒好緊要。」

▼3月15日起開始運作的全港23間指定診所地點▼

