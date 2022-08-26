增7835宗確診　多7死4人未打齊三針　屯門醫院現病房群組6人染疫

香港疫情續處高位，今日（26日）新增7835宗確診個案，其中本地個案7665宗，創近月單日新高，輸入個案則有170宗。醫管局同時呈報7宗死亡個案，全為男性，其中4名死者未打完三針疫苗，至今香港第五波疫情中死亡總數已達9437人。



另外，屯門醫院內科老人科康復病房中一名73歲男病人上周日（21日）確診，醫管局經追蹤發現再多5名58歲至77歲男病人確診，目前病房已停收新症及消毒，而病毒繼續在院舍蔓延，新增5間安老院舍有個案。



今日（26日）新增7835宗確診個案。（夏家朗攝）

增7835宗確診 170宗屬輸入個案

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君通報，今日（26日）新增7835宗新冠確診個案，其中本地個案7665宗，創近月單日新高，輸入個案170宗。

26日本地個案7665宗，創近月單日新高，輸入個案170宗。（資料圖片）

7宗死亡個案均為男性 三人一針未打

醫管局呈報的7宗死亡個案，均為男性，年齡介乎79至95歲。其中3名死亡個案沒有打針，包括一名82歲男性，有高血壓、中風及冠心病，23日因頭部受傷入屯門醫院住院，素描有腦出血，入院時核酸檢測為陽性，昨日（25日）早上去世；還有一名83歲患肺癌、心房顫動的男性，本身心臟心瓣有問題，19日入明愛醫院時核酸檢測為陽性，有咳嗽、呼吸急促、血氧下跌等症狀，一步步惡化至昨日（25日）去世；還有一名95歲男性有高血壓，8月1日經伊利沙伯急症入院，核酸檢測CT值為17.5，維生指數與呼吸急促惡化，昨（25日）晚上去世。

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另有死者只打完2針，他有腎病及腦退化，8月8日入院伊利沙伯時核酸檢測為陽性，轉入北大嶼山ICC，8月16日發現其心率加快，轉回伊利沙伯留醫，當時需用氧氣瓶維持，情況持續惡化，昨日（25日）去世。

屯門醫院內科老人科康復病房現小型群組

屯門醫院內科老人科康復病房中一名73歲男病人上週日（21日）確診，醫管局經追蹤發現再多5名58歲至77歲男病人確診，上述患者全部隔離中，情況穩定，目前病房已停收新症及消毒。

屯門醫院出現小型群組。（資料圖片）

增5間安老院舍有院友染疫

病毒繼續在院舍蔓延，另新增5間安老院舍出現確診。包括東華三院許麗娟安老院的1名院友確診，還涉及4名密切接觸者；位於南區的竹林明堂護理安老院，名院友1名員工中招，6名密切接觸者；嘉華護老院有限公司有1名確診院友，7名院友為密切接觸者；屯門鈞溢護老中心有1名院友中，2名院友為密切接觸者；聖公會護養院有1名院友及2名員工確診，另有4名院友檢疫。