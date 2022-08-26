強制檢測｜增64幢 涉河畔花園、泓都 柴灣山翠苑4廈污水陽性
疫情持續升溫，醫務衞生局周五（26日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有65幢大廈上榜，當中有53幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括堅尼地城泓都3座、沙田河畔花園D座、青衣盈翠半島5座、嘉湖山莊景湖居11座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座。
另外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，當中山翠苑4幢大廈上榜，涉翠碧閣、翠琳閣、翠瑜閣、翠珮閣。當局指，任何人在8月20日至26日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周六或下周日（27日或28日）進行核酸檢測。
▼8月26日 強制檢測公告▼
53幢有居民確診 涉筲箕灣愛蝶灣、東濤苑
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有53幢大廈被納入強制檢測公告。港島方面共計4幢上榜，大部份位於東區，包括筲箕灣愛蝶灣6座、東濤苑旭濤閣；鰂魚涌南豐新邨10座；堅尼地城泓都3座。
九龍方面共計17幢上榜，當中觀塘區以7幢佔最多，包括觀塘月華街40號萬福大廈、順利邨利業樓、秀茂坪邨秀明樓、秀茂坪南邨秀美樓、油塘油美苑灝美閣、藍田德田邨德隆樓及平田邨平旺樓。
牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座上榜
其他大廈則位於慈雲山、黃大仙、牛池灣、紅磡、長沙灣、深水埗及九龍城。當中慈雲山亦有3幢上榜，包括慈樂邨樂仁樓、慈安苑安欣閣、慈愛苑愛康閣，牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座也上榜。
▼部份強檢大廈▼
沙田區9幢上榜 嘉湖山莊景湖居11座上榜
新界方面共計26幢大廈上榜，當中以沙田區9幢佔最多，包括沙田博康邨博智樓、乙明邨明恩樓、河畔花園D座、怡雅苑1座、新田圍邨欣圍樓；馬鞍山恆安邨恆日樓、錦英苑錦達閣、欣安邨欣喜樓；火炭禾上墩街18號彩禾苑。
其他大廈則分佈在天水圍、大埔、屯門、粉嶺、上水及將軍澳，幾乎全部為公屋、居屋及資助房屋。當中天水圍有4幢上榜，包括天悅邨悅榮樓、天盛苑盛彩閣、水邊圍邨康水樓，以及嘉湖山莊景湖居11座。
此外，離島亦有1幢大廈上榜，為東涌逸東二邨翠逸樓。
耀東邨及翠竹花園分別兩廈污水陽性上榜
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個指明地方被納入強制檢測公告。當中柴灣為重災區有6幢，包括山翠苑4幢大廈，涉翠碧閣、翠琳閣、翠瑜閣、翠珮閣，亦有樂軒臺1座，及茵翠苑茵華閣。
至於筲箕灣及黃大仙亦分別有2幢上榜，包括耀東邨耀安樓及耀明樓；黃大仙翠竹花園5 座及6座。餘下的大廈為天水圍俊宏軒9座、大埔富亨邨亨盛樓。
強制檢測公告名單
陽性檢測個案曾到訪的地點
上水寶石湖邨碧玉樓
上水彩園邨彩玉樓
大埔新興花園康智閣
大埔翠怡花園 A 座
大埔廣福邨廣義樓
火炭禾上墩街18號彩禾苑
沙田博康邨博智樓
沙田乙明邨明恩樓
沙田河畔花園 D 座
沙田綠怡雅苑 1 座
沙田新田圍邨欣圍樓
馬鞍山欣安邨欣喜樓
馬鞍山錦英苑錦達閣
馬鞍山恆安邨恆日樓
粉嶺華明邨信明樓
粉嶺雍盛苑雍薈閣
將軍澳景林邨景楠樓
將軍澳寶明苑寶松閣
屯門田景路 33 號兆隆苑
屯門田景邨田翠樓
屯門兆禧苑樂禧閣元朗水邊圍邨康水樓
天水圍天悅邨悅榮樓
天水圍天瑞二邨瑞豐樓
天水圍嘉湖山莊景湖居 11座
天水圍天盛苑盛彩閣
青衣盈翠半島 5 座
荃灣石圍角邨石菊樓
葵涌石蔭東邨蔭裕樓
葵涌葵聯邨聯悅樓
東涌逸東二邨翠逸樓
九龍城啟晴邨樂晴樓
牛池灣彩輝邨彩葉樓
牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 3 座
牛頭角彩福邨彩和樓
秀茂坪秀茂坪邨秀明樓
秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
油塘油美苑灝美閣
長沙灣凱樂苑凱碧閣
紅磡紅磡邨紅曜樓
深水埗富昌邨富盈樓
黃大仙黃大仙下二邨龍滿樓
慈雲山慈安苑安欣閣
慈雲山慈樂邨樂仁樓
慈雲山慈愛苑愛康閣
藍田平田邨平旺樓
藍田德田邨德隆樓
觀塘月華街40號萬福大廈
觀塘順利邨利業樓
堅尼地城泓都 3 座
筲箕灣愛蝶灣 6 座
筲箕灣東濤苑旭濤閣
鰂魚涌南豐新邨 10 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
大埔富亨邨亨盛樓
天水圍俊宏軒 9 座
柴灣樂軒臺 1 座
柴灣茵翠苑茵華閣
柴灣山翠苑翠珮閣
柴灣山翠苑翠瑜閣
柴灣山翠苑翠琳閣
柴灣山翠苑翠碧閣
筲箕灣耀東邨耀安樓
筲箕灣耀東邨耀明樓
黃大仙翠竹花園 6 座
黃大仙翠竹花園 5 座