強制檢測｜增64幢　涉河畔花園、泓都　柴灣山翠苑4廈污水陽性

疫情持續升溫，醫務衞生局周五（26日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有65幢大廈上榜，當中有53幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括堅尼地城泓都3座、沙田河畔花園D座、青衣盈翠半島5座、嘉湖山莊景湖居11座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座。



另外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，當中山翠苑4幢大廈上榜，涉翠碧閣、翠琳閣、翠瑜閣、翠珮閣。當局指，任何人在8月20日至26日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周六或下周日（27日或28日）進行核酸檢測。



▼8月26日 強制檢測公告▼



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53幢有居民確診 涉筲箕灣愛蝶灣、東濤苑

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有53幢大廈被納入強制檢測公告。港島方面共計4幢上榜，大部份位於東區，包括筲箕灣愛蝶灣6座、東濤苑旭濤閣；鰂魚涌南豐新邨10座；堅尼地城泓都3座。

九龍方面共計17幢上榜，當中觀塘區以7幢佔最多，包括觀塘月華街40號萬福大廈、順利邨利業樓、秀茂坪邨秀明樓、秀茂坪南邨秀美樓、油塘油美苑灝美閣、藍田德田邨德隆樓及平田邨平旺樓。

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座上榜

其他大廈則位於慈雲山、黃大仙、牛池灣、紅磡、長沙灣、深水埗及九龍城。當中慈雲山亦有3幢上榜，包括慈樂邨樂仁樓、慈安苑安欣閣、慈愛苑愛康閣，牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座也上榜。

▼部份強檢大廈▼



沙田區9幢上榜 嘉湖山莊景湖居11座上榜

新界方面共計26幢大廈上榜，當中以沙田區9幢佔最多，包括沙田博康邨博智樓、乙明邨明恩樓、河畔花園D座、怡雅苑1座、新田圍邨欣圍樓；馬鞍山恆安邨恆日樓、錦英苑錦達閣、欣安邨欣喜樓；火炭禾上墩街18號彩禾苑。

其他大廈則分佈在天水圍、大埔、屯門、粉嶺、上水及將軍澳，幾乎全部為公屋、居屋及資助房屋。當中天水圍有4幢上榜，包括天悅邨悅榮樓、天盛苑盛彩閣、水邊圍邨康水樓，以及嘉湖山莊景湖居11座。

此外，離島亦有1幢大廈上榜，為東涌逸東二邨翠逸樓。

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耀東邨及翠竹花園分別兩廈污水陽性上榜

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個指明地方被納入強制檢測公告。當中柴灣為重災區有6幢，包括山翠苑4幢大廈，涉翠碧閣、翠琳閣、翠瑜閣、翠珮閣，亦有樂軒臺1座，及茵翠苑茵華閣。

至於筲箕灣及黃大仙亦分別有2幢上榜，包括耀東邨耀安樓及耀明樓；黃大仙翠竹花園5 座及6座。餘下的大廈為天水圍俊宏軒9座、大埔富亨邨亨盛樓。

強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點

上水寶石湖邨碧玉樓

上水彩園邨彩玉樓

大埔新興花園康智閣

大埔翠怡花園 A 座

大埔廣福邨廣義樓

火炭禾上墩街18號彩禾苑

沙田博康邨博智樓

沙田乙明邨明恩樓

沙田河畔花園 D 座

沙田綠怡雅苑 1 座

沙田新田圍邨欣圍樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

馬鞍山錦英苑錦達閣

馬鞍山恆安邨恆日樓

粉嶺華明邨信明樓

粉嶺雍盛苑雍薈閣

將軍澳景林邨景楠樓

將軍澳寶明苑寶松閣

屯門田景路 33 號兆隆苑

屯門田景邨田翠樓

屯門兆禧苑樂禧閣元朗水邊圍邨康水樓

天水圍天悅邨悅榮樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 11座

天水圍天盛苑盛彩閣

青衣盈翠半島 5 座

荃灣石圍角邨石菊樓

葵涌石蔭東邨蔭裕樓

葵涌葵聯邨聯悅樓

東涌逸東二邨翠逸樓

九龍城啟晴邨樂晴樓

牛池灣彩輝邨彩葉樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 3 座

牛頭角彩福邨彩和樓

秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

油塘油美苑灝美閣

長沙灣凱樂苑凱碧閣

紅磡紅磡邨紅曜樓

深水埗富昌邨富盈樓

黃大仙黃大仙下二邨龍滿樓

慈雲山慈安苑安欣閣

慈雲山慈樂邨樂仁樓

慈雲山慈愛苑愛康閣

藍田平田邨平旺樓

藍田德田邨德隆樓

觀塘月華街40號萬福大廈

觀塘順利邨利業樓

堅尼地城泓都 3 座

筲箕灣愛蝶灣 6 座

筲箕灣東濤苑旭濤閣

鰂魚涌南豐新邨 10 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

大埔富亨邨亨盛樓

天水圍俊宏軒 9 座

柴灣樂軒臺 1 座

柴灣茵翠苑茵華閣

柴灣山翠苑翠珮閣

柴灣山翠苑翠瑜閣

柴灣山翠苑翠琳閣

柴灣山翠苑翠碧閣

筲箕灣耀東邨耀安樓

筲箕灣耀東邨耀明樓

黃大仙翠竹花園 6 座

黃大仙翠竹花園 5 座