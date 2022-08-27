山頂纜車重開｜鐵路迷羅同學搶搭頭班車　唱新詞︰纜車恢復好興奮

暫停約一年翻新的山頂纜車今起重投服務，改用新引入的第六代纜車。新纜車今早11時載客首航，逾百名市民一早到場輪候搶搭頭班車，有人早上七點半已到達。

頭班車「盛事」亦吸引不少交通迷參與，因《屯馬開通真的很興奮》一曲爆紅的鐵路迷羅同學（羅哲琛）也是其中一員。他表示，今日受朋友邀約，加上「好耐冇坐過」，故趁山頂纜車翻新重開，專程到場乘搭第六代纜車，稱鐵路與纜車「兩樣都鍾意」。羅同學又打趣表示，早已為纜車重開準備好新歌詞，並即席獻唱：「纜車恢復好興奮，纜車恢復好興奮，纜車恢復好啊，好啊，好興奮！」

除趕搭頭班車的市民，也有家長特意帶同子女乘搭新一代纜車到山頂遊玩，雖然纜車票價，較翻新前加價超過六成，但多名市民均指，纜車作為景點，票價仍屬可接受水平。



▼8月27日 山頂纜車今起重投服務▼



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第六代山頂纜車今早11時載客首航，記者今日於纜車站所見，上午10時半已有逾百名市民在場輪候乘搭頭班車。因屯馬線通車，接受傳媒訪問期間興奮高唱《屯馬開通》一曲爆紅的鐵路迷羅同學也是其中一員，他今早9時50分到場排隊。

羅向記者表示，今日受朋友邀約，加上「好耐冇坐過」，故重開後特意來搭纜車。羅同學又表示，早已為第六代山頂纜車啟用譜上新歌詞，並在訪問期間即席獻唱：「纜車恢復好興奮，纜車恢復好興奮，纜車恢復好啊，好啊，好興奮！」

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羅同學：沒安裝冷氣「有些少可惜」但「心靜自然涼」

羅同學指，乘搭纜車是好體驗，他享受「上山落山」的感覺。他憶述上次乘搭纜車，已是屯馬線開通前，形容心情相當期待：「睇新聞見到佢都幾新淨，車入面好似有少少唔同咗。」

羅同學補充，特別期待「上山」一刻，可看到車內設施及沿途風景。對於成人來回票價正價，將大幅加價至88元，羅同學認為，若能帶給乘客良好體驗，都會值得。但他說，香港夏日天氣酷熱，新一代纜車因技術原因沒安裝冷氣，坦言「有些少可惜」，不過補充「唔洗因為咁太過憫憎，心靜自然涼。」他又說，雖然將入讀大學，如有時間或再乘搭。

排頭位市民：驚喜車內特別光猛 通風幾好

排頭位乘搭首班纜車的蔡先生，今早7時半已到場輪候，他上車後表示，很想率先乘搭新一代山頂纜車，期待纜車全新的「天窗」設計及沿途景色。他稱，上車後最感驚喜的是車內「特別光猛，通風幾好。」

山頂纜車重開，大批市民一早到場排隊試搭打卡。(夏家朗攝)

搭完首班車後，蔡先生表示「好開心，終於搭到首航，呢個旅程真係好正」，形容氣氛熱鬧。他再次稱讚車內通風良好，即使沒安裝冷氣也不覺得太熱。對於成人來回票價正價加價後達88元，蔡先生認為值得，並解釋乘搭纜車可看到維港景色，「比巴士快好多」。蔡先生又表示，會在先山頂拍攝再搭纜車下山。

山頂纜車重開票價增 市民稱合理可接受

山頂纜車停運超過一年重開，適逢週末，中環纜車總站今日人流不絕， 有不少家長特意帶同子女乘搭新一代纜車到山頂遊玩。雖然票價現時增幅超過六成，但多位市民均指可以接受。

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其中霍先生一家今日特意從粉嶺，過海到港島乘搭新一代纜車。霍先生指，今日主要希望看風景以及山頂的新增景點。他認為，山頂纜車屬香港特色，票價增幅尚算合理。

▼8月27日 山頂纜車重投服務▼



梁小姐亦帶同兩名女兒乘搭新一代纜車，她指，在附近經過知道山頂纜車今天重開，才過來搭纜車。她同樣認為新票價合理，因為不會經常乘搭，屬可接受範圍之內。

劉小姐特意從網上買票參與新一代纜車開幕，她指，因纜車公司初期提供優惠，經快閃優惠購票只需44元。她認為票價若能維持過往水平更好，「平啲咪多啲人坐」。她表示，已一段時間沒有去山頂，所以趁纜車重開，到山頂逛逛。

▼8月24日 第六代山頂纜車預覽▼

