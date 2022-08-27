林鄭昨低調灣仔買餸　海味店稱花300元買果皮、龍眼肉等煲湯材料

前行政長官林鄭月娥卸任後一直保持低調，昨日下午（26日）就有人影到她現身灣仔，在幾間店舖購買海味、生果及肉類等，林太似乎已由特首變身成為家庭主婦。《香港０１》記者今日到相關的店舖採訪，有海味店負責人表示，林太昨日花了大約300元，購買了果皮、龍眼肉等煲湯材料，亦有附近店舖職員則稱，未知是否與林太昨日到訪有關，昨日有清潔工人到場「洗天平地」。



早於林鄭月娥上任特首前，就曾有網民嘲笑她連使用八達通、買廁紙等都不懂，生活不夠「貼地」。繼早前有人影到她於中環海濱散步後。昨日就有人影到疑似變身家庭主婦到灣仔買菜。

其中一間她昨日有幫襯的海味店負責人稱，林鄭購買了果皮、龍眼肉等煲湯材料，花費約300元，不清楚在此之前有沒有在此舖購物 。另外，有附近魚檔的店員表示，昨日一整天都有食環署人員在灣仔街市附近的街道清洗，未知是否與林鄭到訪有關，但自己則沒有見到她的身影。

有指林鄭昨日亦購買了生果，惟海味店附近的生果檔店員指，昨日沒有上班，錯過了可能見到前特首的機會。至於昨日影到林鄭出行的讀者稱，林鄭買餸期間有保安人員隨行，惟沒有太多市民留意及打招呼。