疫情升溫對穩定經濟帶來挑戰　陳茂波強調美國加息不影響本港

本港近日新增新冠個案都逾8,000宗，財政司司長陳茂波今日（28日）表示，疫情反覆升溫令市場擔憂經濟前景，有效穩住經濟及調節市場預期，是當前的重大挑戰，他呼籲市民接種疫苗，讓社會及經濟活動維持正常。



對於美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）日前表明，9月有可能會大幅加息。陳茂波表示，這意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，本港息率趨升的壓力亦會增加，但強調「沽港元」不等同「資金流走」，不會影響香港的金融和貨幣穩定。



陳茂波昨日與行政長官李家超及其他主要官員，出席第二場施政報告地區諮詢會。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌提及，外圍通脹高企、環球經濟疲弱及加息陰霾，無可避免削弱本港的經濟動力，同時，本地新冠疫情反覆升溫，亦令市場擔憂經濟前景，「如何有效穩住經濟及調節市場預期是當前的重大挑戰」，他希望市民鼓勵未打針的親友盡快接種疫苗，盡快築牢整個社會對病毒的防護屏障，力求在有效防控的同時，也能最大程度讓社會及經濟活動維持正常，維護大中小企的營運、保障市民的就業和收入。

稱聽到業界要求 加快內地通關

他又表示，在出席《施政報告》地區諮詢會期間，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往還，對吸引和留住人才，以至外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵。

他續指，有業界代表希望政府提供優惠措施，爭取國際和內地大企業落戶香港，推動香港經濟及產業的升級轉型，增加優質就業機會；也有不少與會者提出，「近年外界受到以偏蓋全的資訊以及一些西方媒體偏頗的報道和評論誤導，加上疫情關係很多人長時間未有到過香港，因而對香港的現實情況抱有不少誤解」，希望港府加強對外推廣，積極說好香港故事。

陳茂波昨日與行政長官李家超及其他主要官員，出席第二場施政報告地區諮詢會。（陳茂波網誌）

「沽港元」不等同「資金流走」

就美國9月有可能會大幅加息，陳茂波表示，如果聯儲局9月份再加息0.75厘，便會是美國今次加息周期中連續第三次按這個幅度大幅加息。他指，這意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，而本港息率趨升的壓力亦會增加。

他認為，即使息差因素及套息活動，令港匯沽盤過去數月一度增加，但上半年本港認可機構的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為息差因素及套息活動，全部都在聯繫匯率制度的預期之內。