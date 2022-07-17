自訂車牌拍賣｜G00DB0Y成交價13.5萬屬次高　「WHATSAPP」4萬有找

運輸署今日（17日）於香港會議展覽中心舉行自訂車牌拍賣，有240個自訂車輛登記號碼供拍賣，當局指共得款項445.2萬元。當中最高成交價的為「1 KW 1」，成交價達20萬元，而有「好孩子」之意的車牌「G00DB0Y」則為第二最高成交價，達13.5萬元。



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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「X 520 X」12.5萬成交 「SLEEP1NG」4萬投得

根據運輸署資料，除了「1 KW 1」及「G00DB0Y」外，成交價超過10萬元的車牌包括「X 520 X」及「X FU X」，分別達12.5萬元及10.5萬元。另外，其餘拍賣車牌包括成交價為2.2萬元的「N0 PR0BS」、4萬元的「SLEEP1NG」，以及3.8萬元的「WHATSAPP」等。

運輸署表示，拍賣會中售出的自訂車牌數目為190個；因沒有人士競投，而以特別費用5,000元配予申請人的自訂車牌數目則有50個。當局又指，買主必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。

▼7月17日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼

