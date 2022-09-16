疫苗｜院舍院友第三劑接種率逾七成　孫玉菡：疫苗減少重症和死亡

今年初新冠病毒第五波疫情期間，老人院及殘疾院舍成重災區，幾乎無一不爆疫，大批院友感染死亡，原因之一是新冠疫苗接種率低。政府其後全力谷針，勞工及福利局局長孫玉菡今日（16日）表示，院舍院友第三劑疫苗接種率已於昨日（15日）超越七成，提早半個月達標。



比原定9月底提早半個月達標

孫玉菡在勞福局Facebook撰文表示，保護院舍院友是政府防疫抗疫工作的重中之重，自7月底起邀請多個醫療團隊每星期最少一次到訪與他們配對的院舍，按照「應打盡打」原則，提供外展接種服務，他指院舍院友第三劑疫苗接種率已於昨日（15日）超越七成，提早達到政府原定在9月底完成的目標。他強調接種疫苗是減少重症和死亡個案的關鍵，鼓勵尚未完成接種三劑疫苗的院友盡快接種，加強保護。

由行政長官監督的「應對疫情指導及協調組」早前決定成立數個專責組，處理抗疫工作的不同範疇。孫玉菡表示，由他領導的安老院舍專責組，負責計劃及推行保護安老院舍長者的措施，至今共舉行三次會議，透過各項措施建立屏障，加強對院舍的支援。為應對疫情變化做好準備，從而保護住在院舍的長者，而相關措施也同樣適用於殘疾人士院舍。

院舍獲馬會基金資助添置負壓流動方艙

孫表示，社會福利署已聯同機電工程署及屋宇署巡視全港的私營（包括私營合約）院舍和自負盈虧院舍，檢查通風設備及提出改善建議，並由香港賽馬會慈善信託基金資助院舍添置空氣淨化器等器材及裝置；為進一步降低新冠病毒流入院舍的風險及防止病毒於院舍內傳播，基金亦資助有需要的院舍添置負壓流動方艙作隔離及檢疫之用，社署已推出電子平台，便利院舍一站式向政府遞交資料，提高疫情監控效率，又啓動院舍電話專線，連同衞生署、醫院管理局及消防處一站式處理院舍各種與疫情相關的求助。

社署營運的暫託／檢疫中心亦一直照顧染疫或被列為密切接觸者的院友，配合「分層分流」的治療及隔離策略，減輕醫院壓力和減少院舍內的傳染風險。他表示，勞福局和社署會繼續密切留意疫情發展，在有需要時與相關政策局和部門協調，迅速啟動其他暫託中心或檢疫設施。