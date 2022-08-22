孫玉菡訪問｜最低工資改一年一檢有得傾　預告有搶人才方案增人力

現時法定最低工資水平每兩年檢討一次，港府去年宣布凍結最低工資水平，維持在2019年的時薪37.5元，明年將再調整，而新一輪最低工資水平檢討10月前會向政府提交報告。



勞工及福利局局長孫玉菡接受訪問時指，今輪最低工資檢討進入關鍵期，眼前最迫切是三方委員（勞、資、學者）可達到共識，明年可釐定最低工資水平，並稱處理好今次檢討後，可適時就檢討周期作檢視。至於工時問題，他表明今屆政府會繼續以制定行業工時指引為目標，意味著標準工時立法在今屆政府任內難重新推上議程。



孫玉菡又稱，近日有數據反映香港人力減少，正構思一系列方案「搶人才」，不過尚待特首李家超做決定，確實詳情要等到10月施政報告發表時才會公布。



▼最低工資水平自2019年維持在時薪37.5元▼



冀今次最低工資水平檢討可達共識 孫玉菡：大家互諒互讓

勞福局局長孫玉菡指，最低工資水平檢討已進入關鍵時間，期望今次各方委員可達成一致共識，明年可釐定最低工資水平：「希望大家用一個互諒互讓嘅方法，可以傾到一個大家都同意嘅水平檢討。」

被問及對今輪最低工資水平有何看法，孫玉菡僅稱現時檢討最低工資是按條例進行，如同過往多次檢討，都是視乎經濟、工資轉變等因素，以數據為本，按「行之有效、大家都接受」的辦法進行，而最低工資委員會在完成討論後將向政府提交報告，認為需要尊重：「係委員會嘅建議嚟。」

有勞工界提出最低工資2019年起維持在37.5元，至下年調整前，基層等同凍薪四年，要求將今次檢討將最低工資水平定於46元，對於如何避免重蹈覆轍，因勞資雙方未達共識再次凍結最低工資水平，孫玉菡說：「我個人最大嘅睇法就係各方都要大家互諒互讓，抱住求同存異嘅精神，嚟傾好今次水平檢討，務求可以達到一個一致共識，呢個就係我最大嘅期盼。」

我個人最大嘅睇法就係各方都要大家互諒互讓，抱住求同存異嘅精神，嚟傾好今次水平檢討，務求可以達到一個一致共識，呢個就係我最大嘅期盼。 勞工及福利局局長孫玉菡

▼勞工及福利局局長孫玉菡訪問談MIRROR演唱會意外、勞工政策及社福議題▼



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法例僅列明「最少」兩年一檢 改一年一檢需調整檢討方法

最低工資的檢討周期同樣經常備受批評，不少勞工界及立法會議員均曾提出，將檢討周期由現時的每兩年一檢改為一年一檢。孫玉菡認為，現時法例的宗法是最低工資委員會最少每兩年提交一次報告，並無規定一定要兩年，只是過往做法是每兩年一檢，但強調要先處理好今次檢討，才有條件去討論檢討周期及辦法。

他也指出，現時的檢討辦法較全面，有數據收集、諮詢、委員會需討論，難以一年內完成，若改為一年一檢，檢討辦法也需調整。

勞工及福利局局長孫玉菡指，最低工資檢討已進入關鍵期，眼前最迫切是各方委員可達到共識，明年可釐定最低工資水平。（廖雁雄攝）

香港工時長全球名列前茅 政府將續制定11個行業工時指引

另一個打工仔關注議題必然是工時，香港在全球「工時最長地區」名列前茅，港府早在2010年開始討論標準工時立法，但上屆政府擱置標準工時立法工作，改為推行11個指定行業工時指引，惟相關指引至今仍未完成草擬。

孫玉菡指，制定行業工時指引過程因疫情關係有所延誤，但仍然是今屆政府的政策目標，會朝著制定指引的方向做，意味著標準工時立法在今屆政府任內難重新推上議程。

▼香港在全球「工時最長地區」名列前茅▼



孫玉菡稱數碼平台工作者身份特別 正探索如何提供保障

勞工議題會隨社會改變不斷變化，孫玉菡說希望上任後勞工福利保障有所增加。疫情下，外賣平台速遞員這類數碼平台工作興起，孫玉菡也留意到，並稱數碼平台工作者有別於傳統的自僱人士，他們頗受平台控制，「即係佢離開咗呢個平台，佢無辦法搵到生意。」觀乎世界各地在保障數碼平台工作者上，均有不同做法，他表示會繼續留意其他地方的進展，「探索」香港的做法。

▼Foodpanda曾爆發外賣員罷工▼



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李家超表明要「搶人才」 孫玉菡指10月施政報告有詳情

社會要持續發展，必須要有人。但據統計處早前公布今年中期人口最新臨時數據，撇除持單程證的移入人口，本港居民的淨移出為11.32萬人，較去年同期大增27%；最新失業率，總勞動人口雖有回升，但仍較去年同期減少逾12萬。

勞福局已構思一系列方案及制定KPI 孫玉菡賣關子：等等喇 做緊功夫

孫玉菡承認，從數據上看香港勞動力已過峰值，近期的數據也似乎反映香港人力有所減少，加上未來機遇多，全球各地求才若渴，特首李家超早已表明要「搶人才」，而勞福局正構思一系列方案「搶人才」，部份或涉修訂一般就業政策、輸入內地人才計劃等，但仍待李家超做決定，未能再多講細節：「你等等喇，特首係施政報告到，佢會詳細同大家講，但係我哋已經做緊功夫。」

不過，他也提出本地人是香港經濟增長的主力，表明重視培養及留住本地人才，「無論點樣搶都好喇，大家都要緊記我哋香港發展最終絕大部份靠自己人，一定係靠自己人。」至於勞福局的KPI（關鍵績效指標），孫玉菡說已向李家超提建議，但暫時無法透露。