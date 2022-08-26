勞福局長孫玉菡訪再培訓局學抱B　讚揚護理員及陪月員是無名英雄

香港最新失業率雖微跌，但失業人數仍有168,200人，政府一直鼓勵透過再培訓支援各行業僱員增競爭力。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（26日）在Facebook專頁貼文稱，日前參觀僱員再培訓局實務技能培訓及評估中心，了解為各課程提供的技能評估，且觀看護理學員示範扶抱及轉移技巧，「考官」及陪月員亦有示範如何為嬰兒洗澡，並講解新手父母常犯的錯誤。



從照片所見，孫玉菡亦有來個「抱抱」，他指，護理員及陪月員分別是支援長者樂齡生活及新手媽媽適應的無名英雄，並鼓勵有興趣的朋友加入再培訓行列，一同建設長者友善、家庭友善社會。



勞工及福利局局長孫玉菡（中）日前參觀僱員再培訓局實務技能培訓及評估中心。（勞福局Facebook）

孫玉菡指，實務技能培訓及評估中心作為再培訓局的中央技能考核中心，會透過公平公正及透明的技能評估機制，確保畢業學員的質素，提升認受性和增加受聘機會。

「考官」及陪月員示範為嬰兒洗澡 講解新手父母常犯錯誤

他參觀時先觀看護理學員示範扶抱及轉移技巧，並從「考官」身上了解學員普遍面對的困難，以及安全正確而避免勞損的姿勢，而「考官」及陪月員之後示範如何為嬰兒洗澡，並講解新手父母常犯的錯誤。

再培訓配合「先聘用、後培訓」 助紓緩安老業人手不足

孫表示，在跟畢業學員對談中，感受到她們投身護理和陪月工作的熱誠，高興她們透過再培訓學習到新技能，助人自助，服務社會，而中心現時為護理員、長者照顧員及醫護支援人員等一系列證書課程進行評估，學員畢業後投身院舍、日間護理中心、社福及醫療機構服務，正是安老業特別是院舍的生力軍，連同「先聘用、後培訓」計劃鼓勵有志者投入就業市場，有助紓緩人手不足的情況。

他又提到，「陪月一站」已成為再培訓局優質品牌，將有需要的家庭及完成培訓的學員配對連結，讓僱主覓得專業可靠的「好幫手」，學員又可把握就業機會。孫指，很高興見到多位陪月姐姐除取得基礎課程的沙紙外，從坐月湯水、餵哺母乳、產後知識以至藥物認知等均「周身刀張張利」。