好市民獎｜物業監督憑一個飯盒、未領口罩　發現長者暈倒在家待救

警務處今日（28日）舉行2021年好市民獎頒獎禮，物業總屋宇監督楊瑞蓮是40名得獎者之一。她在石籬邨工作，2020年半年內揭發兩宗年長居民在家病倒個案，她與下屬從一些不顯眼的情況，意會出事了，決定立即報警救人，最後有兩人獲救，一名老翁離世。



一個放在大門口一整夜的飯盒，沒有拿取口罩紀錄，成了救人關鍵，「我寧願幫佢哋換鐵閘維修，都唔想失去一條生命。」



呢個奬唔屬於我自己一個人，如果無警員、消防員、救護員，我做唔到咁多嘢。 好市民獎得主楊瑞蓮

2021年好市民獎今日（28日）於會展舉行，今年主題為保護兒童、傳承，有40位市民獲得好市民獎以及6間機構獲得好機構獎。

見飯盒放在住戶門外一日即決定報警

楊瑞蓮現時62歲，任物業管理17年，在去年先後三次在當值時發現有三名住戶分別在單位內中風及暈倒，及時報警求助拯救了兩條寶貴的生命，「做前線保安員最了解長者嘅生活習慣同生活狀況。」

她在今日頒獎禮後說，其中一次有同層住戶投訴某單位外的外賣飯盒已放超過一日，了解後得悉是屋主叫的外賣，她知道屋主有長期病患，心感不妙，於是立即致電警方。爆門後發現80多歲的屋主虛脫，於是立刻送他到醫院，幸好獲救。她指平時有寒冷警告信號時，亦會打電話以及拍門關心長者，更會派物資給獨居長者。

年長夫婦無到保安處拿口罩 拍門發現出事

被問到會否怕被長者嫌煩時，她指有時亦會被長者罵，「我成日都同同事講，唔好怕俾人鬧，最緊要我哋行咗第一步，一個關懷、一個笑容，佢哋感受到就會多啲同我哋交流。」

在疫情嚴峻期間，楊瑞蓮發現有一對老夫妻沒有到保安處拿口罩便察覺到有異樣，立即拍門。原來伯伯暈倒了，婆婆打算扶起他時失足，無法站立。最終婆婆獲救，但八旬伯伯離世。楊瑞蓮表示，保安應行多一步以免良心責備。

我寧願幫佢哋換鐵閘維修，都唔想失去一條生命。 好市民獎得主楊瑞蓮

▼「好市民獎2021第二期」得獎者▼



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花一星期看閉路電視找出地盤鋁管盜竊匪

另外任職物業管理經理的馮偉亮因揭發建築工地鋁管盜竊案而獲得好市民獎。他指，地盤工地發現有鋁管遺失後，他花了一個星期看閉路電視，最終鎖定嫌疑人的車輛。在一個月後，嫌疑車輛再次進入建築工地，馮偉亮立即阻截車輛離去，發現被盜的鋁管在車上，於是報警。

劉賜蕙：把「好市民」精神傳承年青一代

署理警務處處長劉賜蕙致詞時表示，大會以傳承以及保護兒童作為主題，希望把「好市民」的精神傳承到年青一代。她指公共關係部會投放更多的資源，加強與青年溝通，培養他們守法防罪的意識、正確的人生觀以及愛國情懷。