強制檢測｜增66幢　涉鴨脷洲深灣軒海怡半島　碧瑤灣兩日7廈上榜

疫情持續升溫，醫務衞生局本周日（28日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢大廈上榜，當中有54幢大廈因有居民確診而被納入公告。當中私樓包括鴨脷洲深灣軒3座、海怡半島海韻閣、鑽石山星河明居C座、沙田濱景花園2座、將軍澳怡心園1座、粉嶺豪峰嶺1座、荃灣荃威花園N座、屯門南浪海灣3座、天水圍栢慧豪廷8座等。



另外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括大角咀維港灣3座及9座；薄扶林碧瑤灣28座至31座。當局指，任何人在8月22日至28日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周一或周二（29日或30日）進行核酸檢測。



▼8月28日強制檢測公告▼



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上榜7幢港島大廈有居民確診 位於東區及南區

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有54幢大廈被納入強制檢測公告。港島方面共計7幢上榜，分別位於東區及南區。東區包括筲箕灣的愛東邨愛旭樓、柴灣的興華二邨樂興樓等；南區則包括鴨脷洲深灣軒3座、海怡半島海韻閣及香港仔雅濤閣3座。

九龍方面共計10幢上榜，主要位於黃大仙區及觀塘區，包括鑽石山星河明居C座、牛池灣嘉峰臺3座、觀塘安泰邨智泰樓及德泰樓、秀茂坪寶達邨達翠樓等，亦有九龍城區的美東邨美德樓。

▼部份強檢大廈▼



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新界區涉33幢 沙田區9幢佔最多

新界方面共計33幢大廈上榜，當中以沙田區9幢佔最多，包括水泉澳邨城泉樓、禾輋邨康和樓、濱景花園2座、廣林苑茂林閣、沙角邨沙燕樓；馬鞍山利安邨利榮樓及利興樓、耀安邨耀遜樓、欣安邨欣悅樓等。

屯門南浪海灣、將軍澳怡心園、天水圍栢慧豪廷上榜

其他大廈則分佈廣闊，涉及天水圍、大埔、屯門、粉嶺、上水、將軍澳等地，包括、粉嶺豪峰嶺1座、荃灣荃威花園N座、屯門南浪海灣3座、天水圍栢慧豪廷8座等，而將軍澳共有四幢上榜，涉怡心園1座、裕明苑裕昌閣、唐明苑唐輝閣及廣明苑廣瑞閣。

此外，離島亦有4幢大廈上榜，當中3幢位於東涌，為裕東苑向東閣、富東邨東埔樓、逸東二邨居逸樓（F及G座），坪洲金坪邨金坪樓亦上榜。

薄扶林碧瑤灣有4幢大廈污水陽性上榜

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個指明地方被納入強制檢測公告。當中有4個屋苑有2幢或以上的大廈，須強制檢測，包括柴灣富欣花園7 座及8座；大角咀維港灣3座及9座；薄扶林碧瑤灣28座至31座；屯門富健花園5座至7座。

須注意，薄扶林碧瑤灣周六已有25至27座，因污水樣本呈陽性須強制檢測。即兩日內共有7座大廈須上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月29日)▼



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政府明日將於柴灣興華（二）邨及坪洲海濱遊樂場重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至星期二（30日）。

8月28日強制檢測公告名單︰

秀茂坪寶達邨達翠樓



觀塘安泰邨德泰樓



觀塘安泰邨智泰樓



油塘油塘邨富塘樓



慈雲山慈民邨民泰樓



鑽石山富山邨富暉樓



鑽石山星河明居 C 座



牛池灣嘉峰臺 3 座



牛池灣瓊麗苑瓊昌閣



九龍城美東邨美德樓



大圍豐盛苑華盛閣



青衣青泰苑俊泰閣



葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座



葵涌石蔭東邨蔭恆樓



荃灣荃威花園 N 座



沙田廣林苑茂林閣



沙田水泉澳邨城泉樓



沙田沙角邨沙燕樓



沙田禾輋邨康和樓



沙田濱景花園 2 座



馬鞍山利安邨利興樓



馬鞍山耀安邨耀遜樓



馬鞍山利安邨利榮樓



馬鞍山欣安邨欣悅樓



大埔富亨邨亨隆樓



粉嶺祥華邨祥豐樓



粉嶺豪峰嶺 1 座



粉嶺雍盛苑雍萃閣



上水龍豐花園 A 座



上水天平路 50 號安盛苑



屯門山景邨景安樓



屯門南浪海灣 3 座



屯門兆軒苑逸生閣



屯門良景邨良俊樓



屯門富泰邨愛泰樓



元朗屏欣苑屏泰閣



天水圍栢慧豪廷 8 座



天水圍天瑞一邨瑞意樓



天水圍天頌苑頌亭閣



將軍澳廣明苑廣瑞閣



將軍澳怡心園 1 座



將軍澳裕明苑裕昌閣



將軍澳唐明苑唐輝閣



鴨脷洲海怡半島海韻閣



鴨脷洲深灣軒 3 座



香港仔雅濤閣 3 座



筲箕灣愛東邨愛旭樓



筲箕灣東熹苑逸熹閣



柴灣興華二邨樂興樓



柴灣小西灣邨瑞富樓



東涌裕東苑向東閣



東涌富東邨東埔樓



東涌逸東二邨居逸樓(F 及 G 座)



坪洲金坪邨金坪樓



污水樣本檢測呈陽性的大廈︰

柴灣富欣花園 7 座



柴灣富欣花園 8 座



深水埗富昌邨富良樓



大角咀維港灣 3 座



大角咀維港灣 9 座



薄扶林碧瑤灣 28 座



薄扶林碧瑤灣 29 座



薄扶林碧瑤灣 30 座



薄扶林碧瑤灣 31 座



屯門富健花園 5 座



屯門富健花園 6 座



屯門富健花園 7 座

