強制檢測｜增66幢　涉鴨脷洲深灣軒海怡半島　碧瑤灣兩日7廈上榜

撰文：歐陽德浩
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疫情持續升溫，醫務衞生局本周日（28日）晚上發出新一份強制檢測公告，有66幢大廈上榜，當中有54幢大廈因有居民確診而被納入公告。當中私樓包括鴨脷洲深灣軒3座、海怡半島海韻閣、鑽石山星河明居C座、沙田濱景花園2座、將軍澳怡心園1座、粉嶺豪峰嶺1座、荃灣荃威花園N座、屯門南浪海灣3座、天水圍栢慧豪廷8座等。

另外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括大角咀維港灣3座及9座；薄扶林碧瑤灣28座至31座。當局指，任何人在8月22日至28日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周一或周二（29日或30日）進行核酸檢測。

▼8月28日強制檢測公告▼

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上榜7幢港島大廈有居民確診　位於東區及南區

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有54幢大廈被納入強制檢測公告。港島方面共計7幢上榜，分別位於東區及南區。東區包括筲箕灣的愛東邨愛旭樓、柴灣的興華二邨樂興樓等；南區則包括鴨脷洲深灣軒3座、海怡半島海韻閣及香港仔雅濤閣3座。

九龍方面共計10幢上榜，主要位於黃大仙區及觀塘區，包括鑽石山星河明居C座、牛池灣嘉峰臺3座、觀塘安泰邨智泰樓及德泰樓、秀茂坪寶達邨達翠樓等，亦有九龍城區的美東邨美德樓。

▼部份強檢大廈▼

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新界區涉33幢　沙田區9幢佔最多

新界方面共計33幢大廈上榜，當中以沙田區9幢佔最多，包括水泉澳邨城泉樓、禾輋邨康和樓、濱景花園2座、廣林苑茂林閣、沙角邨沙燕樓；馬鞍山利安邨利榮樓及利興樓、耀安邨耀遜樓、欣安邨欣悅樓等。

屯門南浪海灣、將軍澳怡心園、天水圍栢慧豪廷上榜

其他大廈則分佈廣闊，涉及天水圍、大埔、屯門、粉嶺、上水、將軍澳等地，包括、粉嶺豪峰嶺1座、荃灣荃威花園N座、屯門南浪海灣3座、天水圍栢慧豪廷8座等，而將軍澳共有四幢上榜，涉怡心園1座、裕明苑裕昌閣、唐明苑唐輝閣及廣明苑廣瑞閣。

此外，離島亦有4幢大廈上榜，當中3幢位於東涌，為裕東苑向東閣、富東邨東埔樓、逸東二邨居逸樓（F及G座），坪洲金坪邨金坪樓亦上榜。

薄扶林碧瑤灣有4幢大廈污水陽性上榜

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12個指明地方被納入強制檢測公告。當中有4個屋苑有2幢或以上的大廈，須強制檢測，包括柴灣富欣花園7 座及8座；大角咀維港灣3座及9座；薄扶林碧瑤灣28座至31座；屯門富健花園5座至7座。

須注意，薄扶林碧瑤灣周六已有25至27座，因污水樣本呈陽性須強制檢測。即兩日內共有7座大廈須上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至8月29日)▼

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政府明日將於柴灣興華（二）邨及坪洲海濱遊樂場重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至星期二（30日）。

8月28日強制檢測公告名單︰

秀茂坪寶達邨達翠樓

觀塘安泰邨德泰樓

觀塘安泰邨智泰樓

油塘油塘邨富塘樓

慈雲山慈民邨民泰樓

鑽石山富山邨富暉樓

鑽石山星河明居 C 座

牛池灣嘉峰臺 3 座

牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

九龍城美東邨美德樓

大圍豐盛苑華盛閣

青衣青泰苑俊泰閣

葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

荃灣荃威花園 N 座

沙田廣林苑茂林閣

沙田水泉澳邨城泉樓

沙田沙角邨沙燕樓

沙田禾輋邨康和樓

沙田濱景花園 2 座

馬鞍山利安邨利興樓

馬鞍山耀安邨耀遜樓

馬鞍山利安邨利榮樓

馬鞍山欣安邨欣悅樓

大埔富亨邨亨隆樓

粉嶺祥華邨祥豐樓

粉嶺豪峰嶺 1 座

粉嶺雍盛苑雍萃閣

上水龍豐花園 A 座

上水天平路 50 號安盛苑

屯門山景邨景安樓

屯門南浪海灣 3 座

屯門兆軒苑逸生閣

屯門良景邨良俊樓

屯門富泰邨愛泰樓

元朗屏欣苑屏泰閣

天水圍栢慧豪廷 8 座

天水圍天瑞一邨瑞意樓

天水圍天頌苑頌亭閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

將軍澳怡心園 1 座

將軍澳裕明苑裕昌閣

將軍澳唐明苑唐輝閣

鴨脷洲海怡半島海韻閣

鴨脷洲深灣軒 3 座

香港仔雅濤閣 3 座

筲箕灣愛東邨愛旭樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

柴灣興華二邨樂興樓

柴灣小西灣邨瑞富樓

東涌裕東苑向東閣

東涌富東邨東埔樓

東涌逸東二邨居逸樓(F 及 G 座)

坪洲金坪邨金坪樓

污水樣本檢測呈陽性的大廈︰

柴灣富欣花園 7 座

柴灣富欣花園 8 座

深水埗富昌邨富良樓

大角咀維港灣 3 座

大角咀維港灣 9 座

薄扶林碧瑤灣 28 座

薄扶林碧瑤灣 29 座

薄扶林碧瑤灣 30 座

薄扶林碧瑤灣 31 座

屯門富健花園 5 座

屯門富健花園 6 座

屯門富健花園 7 座

強制檢測︱增68幢　涉福苑、健園等半山8大廈　碧瑤灣有3座同上榜強制檢測｜增64幢　涉河畔花園、泓都　柴灣山翠苑4廈污水陽性強制檢測｜增43幢　涉德福花園、嘉湖山莊、映灣園、維港星岸等強制檢測｜增23幢大廈　海怡半島、寶翠園、柏景灣等上榜
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