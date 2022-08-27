強制檢測︱增68幢　涉福苑、健園等半山8大廈　碧瑤灣有3座同上榜

醫務衞生局周六（27日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有68幢大廈上榜，當中有50幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括深井碧堤半島9座、嘉湖山莊麗湖居4及5座、柴灣富怡花園3座等。



另有18幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，當中半山區有8幢大廈上榜，涉及干德道宜安閣、健園、華星閣、僑星閣及旭龢道威都閣、福苑1、2座及龍騰閣。任何人在8月21日至27日曾身處有關大廈超過兩小時，28日或29日進行核酸檢測。



▼8月27日 強制檢測公告▼



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今日有50幢大廈因有居民確診而被納入強制檢測公告，當中有六幢來自沙田，分別為水泉澳邨樂泉樓、禾輋邨富和樓、順和樓、愉翠苑愉民閣、嘉徑苑嘉善閣、綠怡雅苑3座及駿洋邨駿時樓。

另外，天水圍及屯門亦有6幢大廈上榜，包括天水圍天悅邨悅華樓、悅貴樓、天盛苑盛謙閣、天耀一邨耀盛樓、嘉湖山莊翠湖居4座、莊麗湖居5座，而屯門的上榜大廈則為大興邨興昌樓、兆軒苑順生閣、富泰邨美泰樓、富健花園12座、湖景邨湖暉樓及蝴蝶邨蝶聚樓。

而九龍區則有14幢大廈上榜，當中包括牛頭角彩福邨彩歡樓、彩霞邨彩星樓、九龍城啟晴邨賞晴樓、藍田康雅苑荔雅閣及藍田邨藍碧樓等；而港島區的新上榜大廈則分別為香港仔嘉隆苑嘉俊閣及柴灣富怡花園3座。

另外，有18幢大廈因污水檢測陽性而須強檢，當中有八幢大廈來自半山區，分別為干德道64A號宜安閣、66號健園、68號華星閣、70號僑星閣、旭龢道3號威都閣、9號福苑1、2座及5號龍騰閣。

而其他的上榜大廈則是薄扶林碧瑤灣25至27座、柴灣杏翠苑翠瑩閣、怡翠苑暢怡閣、逸怡閣、樂怡閣、筲箕灣耀東邨耀貴樓、黃大仙天馬苑駿昇閣及觀塘順天邨天韻樓。

8月27日強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪50個地點：

將軍澳尚德邨尚禮樓

大埔寶雅苑逸和閣

馬鞍山恆安邨恆峰樓

大埔寶雅苑家和閣

藍田康雅苑荔雅閣

長沙灣凱樂苑凱曈閣

沙田禾輋邨順和樓

天水圍天耀一邨耀盛樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

沙田駿洋邨駿時樓

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

深井碧堤半島9座

慈雲山慈正邨正和樓

大埔運頭塘邨運亨樓

屯門蝴蝶邨蝶聚樓

屯門富泰邨美泰樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

天水圍天悅邨悅華樓

黃大仙竹園北邨桐園樓

大埔大元邨泰樂樓(A, B及C座)

東涌迎東邨迎悅樓

新蒲崗景福街118號景泰苑

屯門大興邨興昌樓

葵涌大窩口邨富德樓

柴灣富怡花園3座

葵涌葵聯邨聯欣樓

屯門湖景邨湖暉樓

油塘油美苑潤美閣

大埔大元邨泰欣樓(A及B座)

沙田水泉澳邨樂泉樓

鑽石山富山邨富仁樓

沙田嘉徑苑嘉善閣

牛頭角彩福邨彩歡樓

牛頭角彩霞邨彩星樓

天水圍天盛苑盛謙閣

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

藍田藍田邨藍碧樓

屯門富健花園12座

鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

將軍澳景林邨景榆樓

沙田禾輋邨富和樓

沙田綠怡雅苑3座

天水圍天悅邨悅貴樓

沙田愉翠苑愉民閣

屯門兆軒苑順生閣

粉嶺榮福中心5座

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

將軍澳富康花園7座



污水樣本檢測呈陽性的18個地點

半山區干德道64A號宜安閣

半山區旭龢道3號威都閣

半山區干德道66號健園

半山區干德道68號華星閣

半山區干德道70號僑星閣

半山區旭龢道9號福苑1座

半山區旭龢道9號福苑2座

半山區旭龢道5號龍騰閣

柴灣杏翠苑翠瑩閣

柴灣怡翠苑暢怡閣

柴灣怡翠苑逸怡閣

柴灣怡翠苑樂怡閣

黃大仙天馬苑駿昇閣

筲箕灣耀東邨耀貴樓

薄扶林碧瑤灣25座

薄扶林碧瑤灣26座

薄扶林碧瑤灣27座

觀塘順天邨天韻樓

