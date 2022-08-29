開學｜消息：學生提早8.30及8.31須快測　中小學校長料困難不大

本港昨日（28日）單日確診數字已逼近1萬宗，全港學校本周四（9月1日）開學。教育局局長蔡若蓮連日就開學安排開腔，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，而據了解，局方最快今日（29日）發信予全港中小學及幼稚園，更新學校健康指引，要求學生在開學前兩日，即在星期二及三（30日及31日）就要做快速檢測，當局也會重申「紅黃碼」家長不可進入校園。



有小學校長表示，提早兩日快測對普遍學生困難不大，已安排班主任與小一新生及插班生家長聯絡及協助。他重申希望局方可維持半日面授，因為網課的學習效益會大打折扣。



中學校長會則稱會配合專家意見及政府措施作相關面授安排，但認為高中生、尤其中五中六學生有公開試壓力，對面授課堂有急切性，希望在疫情許可下，高中會有彈性的面授安排。



▼5月3日 中學復課▼



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新學年維持半日面授 學校每月呈報學生打疫苗數據

蔡若蓮昨表示，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，料學生染疫個案會增多，因此會繼續實施師生每日快測政策，及早發現確診者。

據了解，教育局最快今日會發信予全港中小學，更新學校健康指引。首先要求學生在開學前兩日、即8月30及31日進行快速檢測，開學後亦需維持每日返校前快測；指引亦會重申「紅黃碼」要求，家長進校前要掃「安心出行」，所有持紅或黃碼的家長均不可進入校園。

蔡若蓮昨也表示，由新學年開始，局方每月都會向學校收集學生的接種數據，作為制訂政策的科學依據，但不會公開資料，以免令學校有壓力。不過同事會推出全港中小學及幼稚園的疫苗接種獎勵計劃，以鼓勵形式推動接種，但不會強逼家長同意子女接種疫苗。

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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小學校長：班主任會逐一致電家長提醒

聖公會基德小學校長劉強表示，每日快測安排自第五波疫情復課以來一直維持至今，相信除小一新生或插班生需要特別提醒外，提早兩日做快測對其餘學生問題不大。他表示，稱班主任會在開學前幾日逐一致電家長提醒，小一學生亦會提早安排適應班及新生家長講座，講解學校防疫要求及快測安排。他指校方自4月尾起亦已有向學生、教職員免費提供快測包，有關安排會持續，開學前亦會安排清潔公司清潔消毒校舍。

網課學習成效低 小學半日面授不涉留校用膳

至於面授安排，劉校長認為防疫與學業要有平衡，因過去停面授發現，網課的學習成效較低，而現時小學維持半日面授，校方一定堅守防線，要求小朋友回校一定要戴口罩，以及不會讓學生留校食飯，若學校出現小型爆發，亦會按局方指引，超出指引人數則會停止面授。

他又說，學校過去已舉辦三次疫苗接種計劃，不計新生，全校接種率已達八成，校方亦已按過去教育局要求，制定了疫苗接種表格，於開學日發予學生，了解學生及其家人的疫苗接種情況。

劉稱教育局亦已有指引，家長進入校園前會掃「安心出行」二維碼，按道理可即時檢視家長「針卡」情況，若是「紅碼」則需立刻報警，如果見有「黃碼」家長，則會提醒其勿進入校園等等。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



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中學校長會主席連鎮邦：願按專家意見配合面授安排

昨日疫情已達9,700多宗，即將達到蔡若蓮提到的「考慮停全日面授」臨界點，中學校長會主席連鎮邦則強調，學界強調需跟醫學專家意見去做上課、面授等安排，若因疫情情況需要更新或改動，學界會盡力及願意配合。

不過，他指高中學尤其中五和中六課程緊逼，有公開試壓力，中六生3月初已要準備自修、中五過去兩三年更受疫情影響少上面授課程，今年特別暑假安排亦已影響學生學習，「當然首要疫情許可啦，睇下可否特別就住高中係呢方面（面授）有彈性安排。」

他又說，相信提早兩日快測對學生困難不大，以其校為例，上星期已通知中一新生每日如何提交快測結果，其餘學校未來數日亦應有中一簡介會、銜接課程等，溝通上不存在問題。

▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼

