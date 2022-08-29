疫情．最新｜增8488宗確診四死　17個月男嬰轉危殆須插候及呼吸機

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（29日）新增8488宗個案，由昨日逼近一萬宗的高位回落。新增4名新冠死亡個案，年齡介乎89至101歲的老婦。日前留醫的17個月大男嬰，現在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，昨日（28日）醫護人員發現男嬰多了昏睡，「攰咗多咗」，為保護男嬰氣道，以防止不能呼吸，故幫他插候及使用呼吸機，維生指數正常，暫無發燒。



由於亞洲國際博覽館臨時檢疫中心的入住率出現上升趨勢，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心會於9月2日（本周五）投入運作。社會福利署發言人今日（29日）表示，啟德檢疫中心共設有786個床位，當中260個床位會於本周五投入運作，接收經衞生防護中心界定為密切接觸者的安老院院友，他們會獲提供基本膳食及護理支援，不另收費。



昨日疫情總覽：



▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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【17:10】張竹君表示，市民進行快測的個案在5月時較少，當時發現假陽性比例異常高，曾達20至30% ，可能有虛報，故此才抽查。不過，近期快測陽性增加很多，假陽個案低，是預期之內，如超出預期會再考慮。

【17:05】對於新增個案由昨日（28日）高位的9708宗，回落至8488宗，是近期首次回落。張竹君表示，一日的數字回落不反映真實趨勢，個案數字每日有上有落。



劉家獻表示，確診病人的危殆及嚴重個案，目前少過第五波疫情的初期，是好消息。可能因為疫苗接種率上升了，特別是老人家及院舍院友。他稱，近期觀察到社區入院的長者病人接種疫苗比率低，呼籲親友盡快帶長者去打針，尤其一針未打的人士。如長者已打第一針，請盡快打第二、第三針。



【17:00】今日開始醫管局暫停或減少部分門診的診症時間，有市民今早「摸門丁」。劉家獻表示，市民去指定診所、接受遠程醫療、視象診症的需求越來越高，因確診人數多了，需要服用抗口服藥。為使有多些資源，故此有部分普通科門診服務受影響而需要調整，已公布不同診所的不同時段可能需要暫停或減少診症時段。

他理解會對市民有影響，但盼見諒，請市民去網頁查看，如有需要可去另外一些診所，已通知市民去做配藥。假如認識老人家要覆診，也請家人幫忙老人找門診開症資料。



【16:55】劉家獻表示，上周起，亞博館新冠治療中心開啟服務，開始時先投入200張床，希望多些病人去到，以騰空醫院病床。直至昨天（28日），合共有731名病人，差不多滿額。現時已籌備未來加床，希望達到300張床，該中心最多可達400至500張床，但視乎形勢，因加床就要加人手，要由聯網調配。

除了亞博外，每間聯綱的醫院已準備病床接收新冠病人，病床的數目已到第3階段 ，病床會由2500增至5000張。未來預測隨疫情開始增加，入院數目都會多，希望盡量不要減少太多非緊急服務，在無辦法之下，內科、骨科、婦產病科等會轉做收新冠病人。



【16:47】張竹君表示，懷疑BA.4/5個案佔52.8%，陸續上升；懷疑BA.2.12.1個案6.9%，也是陸續上升。她指，當疫情回落時，快測陽性當時會全部做核酸檢測。不過，現時個案數字上升好多，發現假陽性比例少於1%。為配合化驗所檢測數量，會暫時恢復以前做法，即抽樣檢測核實。防護中心會留意假陽性比例，若再增加，可能會再檢測數字。安排即日生效。

【16:45】張竹君表示，7間老人院和2間殘疾院舍有院友確診，包括19名院友及員工。另有144宗學校呈報個案，涉及205間學校，包括153名學生及53名教職員。



【16:43】劉家獻表示，威院內科病房出現感染群組，一個55歲男病人，8月27日經檢測確診。醫院展開調查，發現多8名 56至92歲男病人確診，現正調查個案關連，9名病人正隔離，情況穩定。有關病房已停收新症及探訪，已進行做左清潔消毒。已安排病房所有病人及員工做測試。



【16:42】日前在瑪嘉烈醫院留醫的17個月大男嬰，劉家獻表示，現在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，昨天（28日）醫護人員發現他多了昏睡，「攰咗多咗」，為保護男童氣道，以防止不能呼吸，故幫他插候及使用呼吸機，維生指數正常，暫無發燒。【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（29日）新增8488宗確診，包括236宗輸入，多4人死亡。宗數是近期首次回落。

【16:30】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會上表示，本港今日（29日）累計2556人留院，包括 338宗新增個案，多4人死亡。死者全是女性，年介89至101歲。 累計52名危殆病人，40名嚴重，其中17名病人正在深切治療部。

【11:37】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）在電台節目時指，倘政府又再收緊社交距離措施，變相懲罰已打針人士，認為打齊疫苗的人應可恢復正常生活，故希望政府盡快考慮落實第四階段疫苗通行證，即取消接種兩針後6個月的寬限期，以打三針作基礎。



同時，他建議可考慮推出「0+7」檢疫安排，以鼓勵市民打針。

【10:40】政府規定在昨日（28日）起，逾8名顧客在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳即屬「宴會」，進入食肆前，要出示24小時內快測陰性結果。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（29日）在電台節目表示，昨日情況順暢，但有部份人忘記做檢測，亦有人未有在快測棒填上資料，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。

【10:00】社會福利署今日（29日）宣布，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心將於9月2日（本周五）投入運作，當中提供260個床位予被界定為密切接觸者的安老院院友。

土木工程拓展署署長方學誠快測呈陽性，正進行隔離。（資燉圖片/政府新聞處）

【09:49】土木工程拓展署發言人今日（29日）表示，土木工程拓展署署長方學誠對2019冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

方學誠最近一次上班日期為上星期五（26日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。土拓署會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【09:30】本港疫情持續呈上升趨勢，日前有17個月大的染疫男嬰染現嘶哮症，現時仍然在兒童深切治療部留醫，他曾接種第一劑科興疫苗。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在電台節目表示，該男嬰現時情況穩定，但坦言「神志仍然唔係好好」，屬於中度昏迷，並重申相信與疫苗無關，相信其在打針前已受感染。



他又估算，當本港BA.4或BA.5達最高點時，單日確診數字的中位數會達1.4萬至1.5萬宗，上限為2萬宗。他相信，當BA.4或BA.5佔整體感染率達八成至九成時，就差不多會到頂。

【07:00】本港昨日（28日）單日確診數字已逼近1萬宗，全港學校本周四（9月1日）開學。教育局局長蔡若蓮連日就開學安排開腔，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，而據了解，局方最快今日（29日）發信予全港中小學及幼稚園，更新學校健康指引，要求學生在開學前兩日，即在星期二及三（30日及31日）就要做快速檢測，當局也會重申「紅黃碼」家長不可進入校園。

有小學校長表示，提早兩日快測對普遍學生困難不大，已安排班主任與小一新生及插班生家長聯絡及協助。他重申希望局方可維持半日面授，因為網課的學習效益會大打折扣。

中學校長會則稱會配合專家意見及政府措施作相關面授安排，但認為高中生、尤其中五中六學生有公開試壓力，對面授課堂有急切性，希望在疫情許可下，高中會有彈性的面授安排。

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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月28日 灣仔大榮華結業最後一夜▼

