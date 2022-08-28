灣仔大榮華結業｜最後一夜大批食客光顧　食神韜韜：好似畢業禮

歷史悠久灣仔大榮華圍村菜酒樓，於今（28日）結業，吸引大批顧客光顧，有光顧了十多年的老顧客表示可惜，日後亦會光顧元朗店。店舖負責人「韜韜」梁文韜表示，對結業不感可惜，因為員工都已70多歲，對他們可以光榮退休感到開心。



歷史悠久灣仔大榮華圍村菜酒樓8月28日結業，有大批食客光顧，與負責人「韜韜」梁文韜（左五）合照。（鄭子峰攝）

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食客點五味雞、盆菜豬肉

危先生今日下午5時半就到達灣仔大榮華，他對於酒樓結業感到可惜，但明白「天下無不散之筵席」，加上大環境影響，飲食習慣改變，中式酒樓逐漸式微。他們今日叫了「五味雞」、咖喱牛腩及金銀金銀蛋莧菜三個平時亦會吃的菜式。

柳小姐今晚特意過來光顧，叫了「韜韜」推薦的盆菜豬肉。對於酒樓結業大感可惜，因為此酒家特別有圍村菜，亦少了個地方與朋友相聚。

光顧了十多年的梁小姐趁最後一日光顧，他們一家大感可惜，因為每逢過節都會到酒樓食飯。梁小姐表示，此酒樓特別有人情味，菜亦很美味，未來亦會光顧元朗店。

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梁文韜不感可惜：員工都70多歲 光榮退休感開心

店舖負責人梁文韜表示，對結業不感可惜，因為員工都已70多歲，有子女、積蓄、對他們可以光榮退休感到開心，「好似畢業禮咁，佢哋都好開心。」他表示，與員工感情好好，會掛念他們，未來會再約他們食飯及打麻雀。他又指，最近一星期看見很多「老顧客」，形容好像見「老朋友」一樣。

▼8月11日 灣仔大榮華圍村菜宣布月底結業▼

