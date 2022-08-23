港鐵非繁忙服務增加班次至2.2至6分鐘一班車　開學日早上加密班次

疫情下外出人數減少，多項公共交通工具亦減班。港鐵今日（23日）表示，為配合周末人流增加，由本周六（27日）起，會加強東鐵線、觀塘線、港島線、荃灣線、屯馬線及將軍澳線於周末及公眾期假的列車服務，班次會加密至2.2至6分鐘一班車。另外，南港島線平日間的非繁忙時間服務，亦會由下周一（29日）起，加密至約6分鐘一班。

另外，為配合開學，港鐵將於9月1、2及5日，加強早上6時15分至7時15分的重鐵列車服務。輕鐵與港鐵巴士於早上繁忙時段的服務亦會加強。



港鐵表示，為配合周末人流增加，將於本周六和下周一起，加強合共七條鐵路線的列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車，每周合共增加約430班列車，以配合市民外出需要。

各鐵路線加強列車服務詳情（港鐵文件截圖）

港鐵指，本周六起，東鐵線、觀塘線、港島線、荃灣線、屯馬線及將軍澳線會分別在周末及公眾假期的不同時段加強列車服務，調整後大部分班次將加密至約2.2至6分鐘一班車。另外，南港島線於平日日間非繁忙時段的列車班次，會在下周一起加密至約6分鐘一班車。

港鐵巴士加強服務詳情（港鐵文件截圖）

另外，為配合學生開學，港鐵將於9月1日、2日及5日 (星期四、星期五及星期一) 加強重鐵網絡於早上6時15分至7 時15分的列車服務（機場快綫及迪士尼綫除外），以及輕鐵與港鐵巴士於早上繁忙時段的服務。

9月1日生效的輕鐵507P特別班次詳情（港鐵文件截圖）

港鐵又指，為配合新界西北市民需求增加，由下周一起，港鐵將開辦新巴士路綫K51A來往屯門掃管笏與富泰，並加強K53、 K52S 、K52A及K76S路線的服務。此外，由9月1日起，港鐵會提供一班507P輕鐵特別班次，逢星期一至五早上由兆康開往屯門碼頭站，以便利區內居民及學生。