大灣區青年基金嘉許機構及義工推動慶回歸活動　頒發逾100萬獎金

大灣區共同家園青年公益基金周四（22日）舉辦「慶祝香港回歸祖國25周年青少年活動獎勵計劃」頒獎典禮，一共有63間對社會有承擔的青少年機構所舉辦的110項非牟利活動得獎，145名優秀義工獲嘉許，共獲頒發總額超過100萬元獎金。



主禮嘉賓民政及青年事務局副局長梁宏正表示，政府重視青年發展，很高興見到這麼多青年團體成為政府在青年發展方面的緊密夥伴，幫助有需要的人士，並積極推動青年發展。



評選準則以慶回歸為主題

該計劃自6月中接受申請，候選活動多元化，大灣區青年基金指不少活動成果成績令人鼓舞。獎勵計劃特設三個主要獎項，包括優秀活動獎、優秀設計獎和優秀組織獎，每個得獎項目分別可獲獎金20,000元、10,000元及2,000元。

評選準則以慶回歸為主題，並能體現團結向上、關愛共融、貢獻社會的精神，有利於廣大青少年增長見識，培養國家觀念和香港情懷等，根據活動設計、影響力，以至創意及互動性等作評審，並加上網絡投票，分別評選出25個優秀活動獎、25個優秀設計獎，以及60個優秀組織獎。

文藝方面，有一眾青年KOL將以自家創作音樂方式，回顧香港成為國際大都會；在扶貧方面，有香港青少年義工走訪基層家庭，向他們派發抗疫物資和聆聽訴求和意見，了解他們面對的民生問題和困難，並轉達給有關部門及當區議員跟進；在體育方面，有香港本地青年團體以龍舟競技聯誼的方式慶祝，透過運動比賽加強團隊合作和體育精神，亦展示出各界團結一致，朝着同一目標「同開新篇章」；傳統文化方面，有青年漢服團隊融合傳統文化主題共慶七一，包括試穿漢服及妝造，體驗古代工作坊紥染和五彩手繩編織，令參與者感受各朝代講究不一樣的美學與禮儀。

這項活動為鼓勵和促進各類青少年慶祝香港回歸祖國25周年活動，頒獎典禮由民政及青年事務局副局長梁宏正、大灣區青年基金主席黃永光及行政總裁楊彬主禮及頒奬。中聯辦青年工作部部長張志華表示，在中央政府、特區政府及社會各界的共同努力下，全港各界組織開展了多姿多彩的慶回歸青少年活動。

黃永光說「國家的未來屬於青年，香港的未來也屬於青年」，今次獎勵計劃對各類有利青少年增長見識、培養國家觀念等的非牟利慶回歸主題活動進行嘉許，以示鼓勵。