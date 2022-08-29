疫情｜17個月大男嬰呼吸不順轉危殆　再增4人離世　威院病房爆疫

本港新冠疫情升溫，今日（29日）新增8,488宗確診個案。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，再增4名長者離世；早前確診的17個月大男嬰由嚴重轉為危殆，懷疑腦部影響導致昏睡，須插喉及使用呼吸機，正等待腦部磁力共振的報告。此外，威爾斯親王醫院內科病房爆發感染群組，共有9人確診及9人須接受隔離，須暫停接收新症及探訪。



至於安老院舍及殘疾院舍方面，共有9間爆發感染群組。當中東華三院賽馬會頤景護理安老院有3人確診，同層47名院友須接受檢疫； 聖雅各福群會復康服務悅明居有4人確診，全層26人需要接受檢疫。



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劉家獻：男嬰疑腦部影響導致昏睡 須插喉及用呼吸機

劉家獻表示，在瑪嘉烈醫院留醫的17個月大男嬰，現時在兒童深切治療部接受治療，情況由嚴重轉為危殆。醫護人員昨日發現男嬰昏睡的時間增加，「攰咗多咗」，懷疑腦部影響導致昏睡。院方為了保護男嬰的氣道，防止停止呼吸，須插喉及使用呼吸機，因此列為危殆。現時男嬰維生指數正常，暫無發燒。

他表示，由於男嬰曾抽筋、呼吸不順，甚至懷疑停止呼吸，「中間發生好多事」，因此醫生要找出相關原因。現時最重要為保護男嬰，確保呼吸暢順，以免患上吸入性肺炎，院方已為他安排腦部磁力共振，正等待報告。

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威院內科病房9名病人確診

威爾斯親王醫院內科病房爆發感染群組，劉家獻表示，一名55歲男病人在8月27日，經檢測發現確診後，醫院隨即展開追蹤調查，發現增加8名男病人確診，年齡介乎56至92歲。院方現正調查有關個案的關連，共有9名病人正接受隔離，情況穩定。而病房已暫停接收新症及探訪安排，進行徹底的清潔消毒，並安排病房所有病人及員工接受檢測。

威院內科病房爆發感染群組，共有9名病人正接受隔離。（資料圖片）

四名女病人不治 三人無打新冠疫苗

醫管局現時有52名危殆病人，40人嚴重，其中17人正在深切治療部。局方亦收到4宗新呈報的死亡個案，年齡介乎89至101歲，全為女性，其中兩人來自安老院舍，當中三人沒有接種疫苗。

1. 101歲女性，居於安老院舍，已接種兩劑疫苗。患者不良於行，需要長期坐椅及臥床，亦患有高血壓、認知障礙症，腦掃瞄發現中風，並曾2004年患有乳癌需接受手術。她於8月10日因發燒、呼吸困難、疲勞，到屯門醫院急症室求醫。



當時患者核酸檢測的CT值為25.8，送往內科病房。雖然她肺部無花，但口服藥「食得唔好」，須靜脈注射鹽水。其後她的病毒量不斷下跌，但在8月21日起，血含氧量下跌，照肺後發現兩邊全花，在繼續不同的治療後，延至昨天離世。



2. 94歲女性，與家人同住，並無打針紀錄。患者於8月27日到天水圍醫院急症室求醫，當時咳嗽帶痰，呼吸困難達兩日，快測結果為陽性；並經檢查後發現身體較為瘦弱、營養不足，核酸檢測的CT值低至15.2，即病毒量高，故被送往內科病房。醫生處方瑞德西韋，延至昨日離世。



3. 89歲女性，居於安老院舍，患有頭皮腫瘤、貧血及認知障礙症。患者在8月11日到東區醫院急症室求醫 。當時她心跳快速、呼吸不順，經診斷後認為患有肺炎，其後快測及核酸後檢測均為陰性，被送往病房。直至8月24日患者再接受核酸檢測轉為陽性，CT值為33.7，醫生已即時處方兩種口服藥，最終於8月28日因肺炎離世。



4. 91歲女性，與傭工同住，患有腸癌須做手術，並曾移除子宮及患有冠心病。患者在8月10日因發燒、疲勞到私家醫院求醫。當時快測結果為陽性，被轉送至律頓治醫院內科病房，其家人稱患者食慾不振已有兩日，精神狀況同樣轉差。其後患者核酸檢測陽性，CT值為19.2，醫生即時處方口服藥，雖然隨後病毒量下降，但延至昨日仍然離世。



東華三院賽馬會頤景護理安老院全層47人須撤離

至於今日亦有7間安老院舍及2間殘疾院舍爆發感染群組，包括︰

1. 鐘聲慈善社劉梅軒安老院，1名院友確診，3名院友須接受檢疫。



2. 博愛醫院賽馬會護理安老院，1名院友確診，3名院友須接受檢疫。



3. 香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，1名院友及1名員工確診，5名院友須接受檢疫。



4. 中西區護恩護老院有限公司，1名院友確診，1名院友須接受檢疫。



5. 青和居護老家，3名院友確診，9名院友須接受檢疫。



6. 九龍城恩悅護老之家、1名員工及2名員工確診，14名院友及名6員工須接受檢疫。



7. 深水埗薈耆頤養院，1名院友確診，4名院友須接受檢疫。



8. 東華三院賽馬會頤景護理安老院，2名院友1名員工確診，同層47名院友須接受檢疫。



9. 聖雅各福群會復康服務悅明居，3名院友及1名員工確診，全層26人需要接受檢疫。

