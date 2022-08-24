院舍員工染疫傳院友致大爆發 政府指令8.31起須隔日做核酸檢測
撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情持續，陸續有院舍爆疫，衞生署指源頭是有員工出現病徵仍上班，致傳染院友。社會福利署表示，鑑於近日持續有院舍出現住客或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府將於8月31日開始，要求所有院舍員工須隔天進行一次核酸檢測。
▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼
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政府今與業界舉行網上會議拍板
本港單日確診破7,000宗，再創反彈後新高，更出現多間院舍呈報出現確診個案。當局表示，政府周三（24日）已與業界舉行網上會議，通知有關所有院舍員工須隔天進行一次核酸檢測的安排，亦會全面增加對院舍的檢測支援。
衞生防護中心日前指，近日接連發現有院舍出現大型爆發，而當中最先確診的均是院舍員工，呼籲安老院舍職員必須每日進行快測及定期核酸。不過當局曾指目前院舍情況與第五波在2至3月高峰時比較情況有改善，相信原因是員工及院友接種率已大幅提升，很多院友產生保護。
▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼
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