青衣青和居護老院17人確診全院撤離　政府籲院舍員工有病徵即停工

香港疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（19日）表示，青衣青和居護老院爆疫，12名院友及五名員工確診，全間院舍須要撤離，過百名院友列為密切接觸者要檢疫。



歐表示，今新增13間院舍爆疫，共202名院友檢疫，當中有院舍最先確診個案涉及員工，之後再有多名院友陽性，顯示院舍內可能有員工引起隱形傳播，呼籲員工如有病徵就要停工，並接受核酸檢測。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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13間院舍有個案 36名院友及員工確診

歐家榮表示，收到13間院舍呈報個案，包括10間老人院，涉及26名院友及七名員工；以及三間殘疾院舍，涉三名院友，合計共有202名院友須隔離檢疫。

青和居全院百多院友須檢疫 確診者包括清潔工、護理員、陪診員

他續指，青衣青和居護老院於8月17日先有一名護理員快速檢測呈陽性，到昨日（18日）再增一名護理員確診，之後發現有八名院友快測陽性，全院100多名院友須檢疫，當中再有四人今晨陽性，另增三名員工確診，包括清潔工、護理員、陪診員。該院至今累計12名院友確診，10人沒有病徵，八個打了兩針或以上。

其餘12間院舍包括：



．大坑香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院：四名院友確診

．深水埗福慧護老中心：一名院友確診

．南區東華三院余振強紀念護理安老院：兩名員工確診

．北區江夏護理安老中心：兩名院友確診

．油尖旺善頤（福群）護老院：一名院友確診

．荃灣來來護老中心（荃威）：一名院友確診

．元朗愛德安老院：一名院友確診

．黃大仙新蒲崗護老院：一名院友確診

．西貢伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院：一名院友確診

．觀塘明愛樂華宿舍：一名院友確診

．元朗愷悅弱智人士之家：一名院友確診

．沙田香港心理衞生會顯徑宿舍：一名院友確診

兩間大型爆發院舍首個案為員工 歐家榮疑員工引起有隱性傳播

歐家榮表示，最近兩周院舍檢疫個案大幅上升，過去七日涉及45間；8月4日至10日期間亦有40間，數字相比再之前六周的平均每星期22至30間為多，反映受影響的院舍數量增上。他續指，需特別留意近日有兩間出現10宗或以上的大型爆發，而且最先出現的個案均為員工，之後再有多名院友陽性，顯示院舍內有員工引起隱形傳播。

政府召開疫情記者會（鄧宇詩攝）

歐家榮續指，由於院舍職員照顧高風險人士，尤其長者及長期病人等，故特別籲有關員工上班前要接受快速檢測，假如有病徵，無論輕重都一定要停工，並接受核酸檢測，建議職員定期做核酸測試。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，雖然老人院的接種率上升，九成人已接種一針，但仍有人未接種，對此非常擔心：「係老人家唔肯打？屋企人唔想畀佢打？定係佢有其他原因唔打得呢？」

醫管局劉家獻籲一針未打長者打針：買啲時間打到三針有完全保護

他表示，即使患有癌症正接受化療，都可以接種，希望長者盡快打針，並強調未打針的死亡率，較已完成三針接種的高60多倍：「呢個唔係細數字，係幾驚人嘅數字，打得一針多一針，希望可以買啲時間打到三針有完全保護。」

增69宗學校呈報 3校有班別須停課

除了院舍，歐家榮指學校新增69宗呈報，包括54名學生及15名教職員，涉及47間學校。他續指，建議三間學校個別班級停課一周，包括：

新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校：NC班的25名學生中，有三宗個案

大埔明雅國際幼兒學校：PGIB下午班的27學生，有三宗個案

九龍城學之園幼稚園（昇御海逸）：PNA GROUP A的15名學生中，有兩宗個案；PNB GROUP A的14名學生中，有兩宗個案

