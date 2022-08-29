詐騙營｜再多一名受害港人泰國返港　累計24港人回港15人仍被困

東南亞騙案猖獗，多名港人被誘騙「賣豬仔」到當地。保安局今日（29日）公布，再多一名港人由泰國回港，自保安局專責小組成立以來，累計有13名受害港人經協調回港。



另外，當局由今年1月至8月28日，合共收到43名港人求助，當中共有23人回港，計及今日公布，8個月以來共24人獲救回港，暫時有15人被困。



▼詐騙營內情況▼



保安局發言人表示，再多一名港人早前向入境事務處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日安全由泰國回港。自保安局專責小組成立以來，合共13名求助人已經在其協調下安全回港。

▼多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



+ 3

再多一人求助 3人緬甸12人柬埔寨失自由

由今年一月截至8月28日，香港執法部門，包括入境處和警務處，共收到43名港人的求助個案。據執法部門獲得的資料，其中28名港人已確認安全，當中23名已回港。其餘15人，根據最新資料，3人現身處緬甸，12人身處柬埔寨，其人身自由受到限制。

發言人呼籲，有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。