74.5%受訪者曾買有機產品創新高　健康及食品安全受港人重視

香港有機資源中心今（29日）公布2021年消費者購買有機產品的市場調查，結果發現有74.5%的受訪者過去一年曾購買有機食品，比2020年上升11.2個百分點，創歷史新高。香港有機資源中心總監黃煥忠指市民對有機產品有更多了解，亦已適應疫情，開始回復過往購買力。



中心於2022年6月，在全港18區的濕街市及超級市場附近75個地點，成功訪問811名市民。其中最受歡迎的有機食品為有機蔬菜（88.7%)和有機水果（65.7%)。而選擇有機食品的原因方面，有97%的受訪者因「健康」而選購有機食品，其次是「食物安全」和「沒有化學農藥肥料」，分別錄得94%和89.7%。

黃煥忠認為市民對重視食品質素及個人健康愈發重視，曾購買有機食品數字由2020年的63.3%上升至2021年的74.5%，亦反映市民對有機產品的了解比過往增加。

黃煥忠指消費者仍需加強對標籤的辨認能力，亦促請政府制訂法例，保障消費者購買真正的有機產品。（麥鍵瀧攝）

在消費金額和年齡層方面，每月消費額最多為51至200元，佔33.8%，其次是201至500元，佔32.8%。有機產品最受31至40歲和41至50歲的市民歡迎，兩個年齡層佔受訪者中五成。

黃指研究結果發現，部份受訪者對有機及非有機標籤的辨識能力需加強，而市面上不同的標籤容易令消費者混淆，部份標榜有機的產品亦未有提供相關證明，促請政府訂立相關法例，保障消費者購買真正的有機產品。