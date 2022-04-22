有機產品銷售增12%　認證農場倒跌　有機資源中心：收地為主因

新冠肺炎疫情下，不少人更注重健康。香港有機資源中心表示，去年有機產品銷售增加約12%，當中以蔬果為主，不過有機化妝品銷售額不升反跌，跌幅更逾10%。中心估計因有機化妝品價格較高，惟疫情下經濟轉差，加上「戴咗口罩都唔使化妝」。

中心又指，雖然有機產品銷售量增加，不過參與認證的農場數目由高峰時149間驟跌至去年的130多間。中心總監黃煥忠認為，最大原因是政府在新界收地，例如是新界東北，「搵地起樓搵得好盡」。



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香港有機資源中心今年踏入成立20周年，黃煥忠回顧中心於2005年起為有機產品進行認證，創立本港首個「第三者獨立認證系統」。他指近年在疫情下有機產品銷售理想，估計因「多咗人留家煮飯，更加注意健康」。而去年有機產品銷售額增長12%，疫情下有機肉類增幅明顯，不過化妝品則呈雙位數跌幅。

不過黃認為本地有機漁農業發展緩慢，有機農產品只佔本地總農產品生產量約16%，而中心認證的農產品過去數年停滯於約六噸。他認為原因是農地數量供應不足、缺乏清晰農地農用政策及農業専業人才等，當中政府收地亦其中一個主要原因。

黃煥忠解釋，不少農民均是租用農地，惟政府「搵地起樓搵得好盡」，如新界東北不少農地亦被收去。他又指，因農業是長期投資，有農民對本港前景不樂觀，故「無人願意投錢落不穩定行業，好多農民見步行步」。

香港有機資源中心總監黃煥忠。（資料圖片／張浩維攝）

他期望政府明白北部都會區發展將對本地漁農業帶來衝擊，促請政府「要諗好城鄉共融藍圖，唔係淨係起樓」；並以更「貼地」和務實的態度聆聽本地農民的困難。他又強調，農業現代化不但只是提升技術，亦要配套及人才，希望未來可提升本地有機產品生產量。

香港有機資源中心亦由今日（22日）起舉辦線上「全城有機日」，將會設有機農作物線上銷售平台，以及多個線上工作坊等。