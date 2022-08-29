確診大廈｜1.29萬幢上榜　最少38屋苑全中招　涉海濱南岸、怡心園

本港新冠疫情持續，衞生署周二晚（29日）更新確診大廈名單，名單上共有12,906幢住宅大廈，佔全港約四分一。當中有12,153幢為新上榜或有新個案，以沙田區新增最多，元朗區及觀塘區緊隨其後，依次增481、451及372幢。其他區域同樣嚴重，東區、九龍城區及屯門區佔逾300幢大廈。



新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括括九龍站上蓋君臨天下和擎天半島，以及麗港城、太古城、美孚新邨、日出康城、海怡半島、貝沙灣等。亦有50幢政府宿舍上榜，涉及東區尤德夫人那打素醫院高級職員宿舍F座。



此外，最少有32條屋邨「全邨覆沒」，包括利安邨、廣源邨、沙角邨、碩門邨、美田邨、耀安邨、豐和邨、豐盛苑、駿洋邨等；私人大廈方面亦最少有6個，包括海濱南岸、煥然懿居、怡心園、祈德尊新邨、希爾頓中心、濱景花園。



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7區上榜大廈增逾300幢 沙田區增481幢

最新的確診大廈名單顯示，共有12,906幢大廈，較昨日的12,699幢，增207幢。當中有12,153幢為新上榜或有新個案，較昨日的10,256幢增1,897幢、約18%。全港18區中，共兩區增逾400幢大廈、4區增逾300幢，依次序為沙田區的481幢、元朗區的451幢、觀塘區的372幢、東區的365幢、屯門區的317幢、九龍城區的304幢。

沙田區最少兩屋苑全中招 涉希爾頓中心、濱景花園

沙田區排榜首，私人大廈方面，沙田第一城佔21幢、迎海佔11幢、新港城佔10幢、聚龍居及銀禧花園分別佔7幢。公屋及居屋方面，馬鞍山「錦」字頭屋苑共佔32幢，愉翠苑佔14幢、水泉澳邨佔13幢、禾輋邨佔9幢。

此外，包括利安邨、廣源邨、沙角邨、碩門邨、美田邨、耀安邨、豐和邨、豐盛苑、駿洋邨，沙田區最少有9條屋邨「全邨覆沒」。私人大廈方面亦有希爾頓中心、濱景花園。

▼8月21日起強制檢測公告▼



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天水圍屋邨或屋苑共計103幢 嘉湖山莊另佔33幢

第二的元朗區，私人大廈方面，嘉湖山莊佔33幢、錦綉花園佔12幢、尚悅佔8幢、蝶翠峰佔7幢、溱柏及栢慧豪園分別佔6幢、Yoho Town佔5幢。公屋及居屋方面，天水圍為重災區，「天」字頭大廈共計103幢，包括天盛苑佔15幢、天富苑及天頌苑分別佔12幢。而朗屏邨亦佔11幢。

觀塘區最少9邨「全邨覆沒」 涉曉麗苑、彩興苑

排第三的觀塘區，私人大廈方面，麗港城佔20幢、德福花園佔14幢、滙景花園佔11幢、淘大花園佔7幢。公屋及居屋方面，秀茂坪邨佔15幢、麗晶花園佔14幢、寶達邨及安達邨分別佔10幢、牛頭角上及下邨共計10幢、翠屏北邨及油麗邨分別佔9幢、。

此外，包括彩福邨、彩興苑、曉麗苑、樂華北邨、藍田邨、順利邨、高俊苑、高翔苑、鯉魚門邨，觀塘區亦最少有9條屋邨「全邨覆沒」。

▼8月29日 確診大廈名單▼



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九龍站上蓋凱旋門、擎天半島、君臨天下上榜

其他地區方面，美孚新邨佔32幢、太古城佔30幢、日出康城佔29幢、黃埔花園佔25幢、海怡半島佔20幢、新都城佔15幢、愉景灣及麗城花園分別佔11幢、維景灣畔佔10幢、康怡花園佔9幢、貝沙灣及置富花園分別佔8幢、天晉及映灣園分別佔7幢、愉景新城及藍灣半島分別佔6幢。亦有香港黃金海岸、凱旋門摩天閣、擎天半島、君臨天下、凱滙1至3座、海之戀、寶翠園等。

此外，包括東濤苑、滿東邨、迎東邨、啟晴邨、德朗邨、嘉福邨、皇后山邨、厚德邨、景明苑、凱樂苑、海達邨、兆禧苑、欣田邨、鳳德邨，其他各區最少有14條屋邨「全邨覆沒」。私人大廈方面，亦有海濱南岸、煥然懿居、怡心園、祈德尊新邨。

50幢政府宿舍上榜 涉東區醫院職員宿舍

名單上亦有50幢宿舍上榜，當中39幢為政府宿舍，主要以紀律部隊宿舍為主。另有8幢為大學宿舍，涉及港大、中大、科大、理大、浸大，包括港大高級職員宿舍蘊真閣6座。此外，亦有兩幢為香港青年協會青年宿舍、東區尤德夫人那打素醫院高級職員宿舍F座。