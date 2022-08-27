確診大廈｜增4039幢　涉半山寶雲山莊、怡廬、瓏璽　貝沙灣亦上榜

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（27日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有12,436幢大廈出現確診者。18區中元朗區最嚴峻，有1,158幢大廈出現確診者，其次為九龍城有1,056幢上榜，沙田則以959幢排第三。



新上榜確診大廈方面，當局名單更新至8月26日，有4,039幢出現新個案或再有居民確診，當中涉多個豪宅及中產屋苑，包括地利根德閣1座、億元豪宅寶雲山莊、半山怡廬、柯士甸站Grand Austin、擎天半島1、5及6座、瓏璽臨海鑽及迎海鑽，以及貝沙灣五幢大廈等。



▼部份確診大廈▼



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根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有12,436幢大廈呈現出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至8月26日，共有4,039幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈包括俊賢花園2座、地利根德閣1座、奧卑利街已婚警察宿舍、寶雲山莊、殷然，以及羲皇臺7座等。

東區新上榜大廈則有嘉亨灣1、2及6座、太古城26幢大廈、太安樓、寶馬山花園10及2座等。灣仔區則有Resiglow -Happy Valley、司徒拔道 47A 號、比華利山G及K座等。而南區新呈報出現確診者的大廈則有深灣9號8座、貝沙灣7幢大廈、華富邨華景樓及華美樓等。

▼8月27日確診大廈名單▼



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九龍方面，九龍城新呈報大廈包括One Homantin 7座、何文田山畔2座、入境事務處主任宿舍A-B座、天鑄洋房、德朗邨德琦樓及德珊樓，以及皓畋3及6座等。觀塘新上榜則有德福花園11幢大廈、海傲灣2座、淘大花園G座、牛頭角上邨常康樓，以及秀茂坪紀律部隊宿舍1座等。油尖旺新上榜大廈則有Grand Austin 5A座、The Austin 2A座、君臨天下1座，以及九龍香格里拉等。

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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新界方面，沙田新呈報大廈包括新翠邨新俊樓、嵐岸5及6座、好運中心松林閣、壹號雲頂3座、名城11幢大廈及乙明邨明恩樓等。西貢則有Monterey 5座、健明邨明域樓及明宙樓、傲瀧1及3座、寶盈花園5座、慧安園1座，以及日出康城30幢大廈等。

屯門新呈報大廈包括安定邨定龍樓及定德樓、友愛邨愛廉樓及愛德樓、Oma Oma 1座、屯門時代廣場D座、恆大．珺瓏灣1A座，以及瓏門5及6座等。元朗新上榜大廈則有朗善邨善良樓、朗屏邨石屏樓及鏡屏樓、栢慧豪園1至2座、翹翠峰1座、Wetland Seasons Park 16座及嘉湖山莊18幢大廈等。