確診大廈｜累計突破1.2萬幢　柏傲山、Grand Austin等新上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（26日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有12,061幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,129幢大廈出現確診者，其次為九龍城有1,025幢上榜，而沙田則以949幢排第三。



新上榜確診大廈方面，當局名單更新至8月25日，有4,089幢有新個案或再有居民確診，當中有多個豪宅及中產屋苑，包括愛都大廈、羅便臣道80號1座、何文田半山壹號、貝沙灣、紅山半島洋房、柏傲山、柯士甸站Grand Austin，以及九龍站君臨天下1及3座等。另外，嘉湖山莊單日新呈報達32幢大廈出現確診者。



▼部份確診大廈▼



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4089幢新呈報或有新個案 泓都、愛都大廈上榜

根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有12,061幢大廈出現確診者。新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至8月25日，共有4,089幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括泓都1及3座、栢道25號政府宿舍B座、愛都大廈1座、羅便臣道80號1座及寶翠園三幢大廈等。

太古城確診大廈增至22幢 警察學院學警宿舍有人中招

東區新上榜大廈則有Braemar Heights 瑞蘭、丹拿花園2座、南豐新邨10座，以及太古城22幢大廈。灣仔區則有上林2座、比華利山G座、柏傲山5座及禮頓山2座等。南區新呈報大廈涉及紅山半島洋房、香港警察學院學警宿舍A座、壽山村道、貝沙灣三幢大廈及海怡半島17幢大廈等。

▼8月26日確診大廈名單▼



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九龍站君臨天下、凱旋門、漾日居再有大廈上榜

九龍方面，九龍城新呈報大廈包括Kadoorie Hill、天寰天海匯1座、半山壹號10、12及32號、欣圖軒4座，以及喇沙利道獨立屋等。觀塘新上榜則有秀茂坪紀律部隊宿舍1座、坪石邨紅石樓、油美苑灝美閣、海傲灣1A座及啟業邨啟裕樓等。油尖旺則有Grand Austin 1A座、西九龍紀律部隊宿舍2座、君臨天下1及3座、凱旋門觀星閣及摩天閣，以及漾日居1座等。

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名城確診大廈累計12幢 日出康城上榜大廈共24幢

新界方面，沙田新呈報大廈包括泓碧H19座、金獅花園金輝閣、恆安邨恆山樓、美田邨美秀樓、香港中文大學逸夫書院逸仙樓、頂峰別墅，以及名城12幢大廈等。西貢則有消防處百勝角已婚人員宿舍1座、將軍澳中心12座、清水灣半島2座、新都城2期4座，以及日出康城24幢大廈等。

屯門新呈報大廈包括翠寧花園4座、蝴蝶邨蝶翎樓、新屯門中心10座、愛琴海岸2座以及湖景邨湖暉樓等。元朗新上榜大廈則有山貝河畔7座、天悅邨悅富樓、天盛苑盛頤閣、世宙1座、朗屏邨悅屏樓，以及嘉湖山莊32幢大廈等。