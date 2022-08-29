強制檢測｜增60幢　都會駅、愉景新城上榜　麗晶花園4廈污水陽性

疫情持續升溫，醫務衞生局今晚（29日）發出最新一份強制檢測公告，有60幢大廈上榜。當中有54幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括大角咀詩歌舞街83號亮賢居；土瓜灣傲雲峰6座；將軍澳的旭輝臺2座、都會駅城中駅8座；荃灣海濱花園海暉閣、愉景新城3座；柴灣康翠臺3座等。此外，柴灣已婚警察宿舍1及2座和大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座都上榜。



另外，有16幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，為麗晶花園7至9座及13座，以及小西灣邨瑞益樓及瑞發樓。當局指，任何人在8月23日至29日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周二或周三（30日或31日）進行核酸檢測。



▼8月29日 強制檢測公告▼



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共54幢有居民確診 港九共計22幢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有54幢大廈被納入強制檢測公告。港島方面共計6幢上榜，大部份位於東區，包括柴灣已婚警察宿舍1及2座、興民邨民澤樓、康翠臺3座，以及筲箕灣愛東邨愛逸樓。餘下一幢為南區香港仔的鴻福苑鴻澤閣。

九龍方面共計16幢上榜，當中觀塘區以8幢佔最多，包括牛頭角的樂華北邨寧華樓、彩盈邨盈康樓；秀茂坪的寶達邨達欣樓、曉麗苑曉順閣、秀茂坪邨秀緻樓；油塘的高俊苑俊匯閣、高怡邨高遠樓、高翔苑高靜閣。

其他大廈則位於慈雲山、土瓜灣、牛池灣、九龍灣、鑽石山，包括大角咀的西九龍紀律部隊宿舍2座、詩歌舞街83號亮賢居、土瓜灣傲雲峰6座等。

▼部份強檢大廈▼



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沙田區6幢上榜 雅景臺4座上榜

新界方面共計31幢大廈上榜，當中沙田區以6幢佔最多，包括沙田的廣源邨廣橡樓、水泉澳邨山泉樓、博康邨博逸樓；大圍的美田邨美致樓；馬鞍山的錦豐苑錦荷閣、雅景臺4座。

其他大廈則主要分佈在天水圍、屯門、葵涌、荃灣、粉嶺、上水及將軍澳，包括屯門的新屯門中心10座、景新臺4座；將軍澳的旭輝臺2座、都會駅城中駅8座；荃灣的海濱花園海暉閣、愉景新城3座等。

此外，離島亦有1幢大廈上榜，為逸東二邨滿逸樓。

▼截至8月29日 流動採樣站▼



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小西灣邨兩大廈污水呈陽性上榜

因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，再有6個指明地方被納入強制檢測公告，相比昨日的12個減少一半。上榜大廈全部位於九龍灣及柴灣，涉麗晶花園7至9座及13座，以及小西灣邨瑞益樓及瑞發樓。

此外，政府明日將於柴灣興民邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。

小西灣邨瑞益樓及瑞發樓污水呈陽性，被納入強制檢測公告。（資料圖片／賴南秋攝）

強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

屯門兆禧苑安禧閣

屯門田景邨田裕樓

屯門新屯門中心 10 座

屯門景新臺 4 座

天水圍天澤邨澤宇樓

天水圍天耀二邨耀澤樓

天水圍天祐苑祐康閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 6 座

沙田廣源邨廣橡樓

沙田水泉澳邨山泉樓

沙田博康邨博逸樓

大圍美田邨美致樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

馬鞍山雅景臺 4 座

大埔富善邨善景樓

粉嶺暉明邨昇暉樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

粉嶺昌盛苑昌潤閣

上水彩園邨彩湖樓

上水天平邨天怡樓

將軍澳康盛花園 1 座

將軍澳健明邨健曦樓

將軍澳旭輝臺 2 座

將軍澳廣明苑廣寧閣

將軍澳都會駅城中駅 8 座

葵涌葵盛東邨盛國樓

葵涌葵涌邨合葵樓

荃灣石圍角邨石翠樓

荃灣海濱花園海暉閣

荃灣梨木樹邨榮樹樓

荃灣愉景新城 3 座

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

大角咀西九龍紀律部隊宿舍 2 座

長沙灣海盈邨盈昌樓

土瓜灣傲雲峰 6 座

九龍灣彩興苑彩萱閣

牛池灣坪石邨藍石樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

慈雲山慈康邨康添樓

牛頭角樂華北邨寧華樓

牛頭角彩盈邨盈康樓

秀茂坪曉麗苑曉順閣

秀茂坪寶達邨達欣樓

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

油塘高俊苑俊匯閣

油塘高怡邨高遠樓

油塘高翔苑高靜閣

筲箕灣愛東邨愛逸樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座

柴灣柴灣已婚警察宿舍 1 座

柴灣興民邨民澤樓

柴灣康翠臺 3 座

香港仔鴻福苑鴻澤閣

東涌逸東二邨滿逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點︰

柴灣小西灣邨瑞發樓

柴灣小西灣邨瑞益樓

九龍灣麗晶花園 7 座

九龍灣麗晶花園 8 座

九龍灣麗晶花園 9 座

九龍灣麗晶花園 13 座