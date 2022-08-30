移民留學｜蘋果AirTag缺貨潮蔓延到港　為何防丟失神器一個難求？

臨近開學日，不少到外國留學港生離港繼續升學，同時不斷有港人移民至歐美國家，最近便有一款電子產品大受歡迎，更「一貨難求」。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑便透露，由於歐美機場運作混亂，時有丟失旅客行李的情況發生，因此具有追蹤功能的蘋果產品AirTag，在歐美國家相當暢銷。而最近該趨勢更蔓延至本港，廣東道的Apple Store的貨架上並無AirTag，店員更聲稱全港已缺貨，暫時只能在網店訂購，售價與門市一樣239元。



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方保僑：英國機場常丟失行李 旅客放AirTag助找回

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於全球受疫情影響，機場因缺乏人手以致運作混亂，其中英國機場便為最混亂之一，經常有旅客丟失行李。因此具有追蹤功能的蘋果產品AirTag，則成為歐美國家的新寵兒，一貨難求，該趨勢更蔓延至本港。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方估計由於市民擔心行李丟失，欲購買多個AirTag掛在每個行李，只須與個人的iPhone手機連結，便可實時追蹤定位，因此需求量較高，甚至被搶購至缺貨。不過他認為，AirTag的功能並不神奇，若AirTag所在的環境，四周並無任何一部iPhone手機，則無法實時定位，「唔係擺去喜馬拉雅山都收到。」但他強調，若作為追蹤行李使用，功能上則已足夠。

AirTag一個裝無貨 店員指四個裝有少量存貨

記者昨日（29日）到尖沙咀廣東道的Apple Store，店內的貨架並無AirTag。店員表示，一個裝AirTag已於全港門市缺貨，四個裝則仍有少量存貨。店員教記者可改到官方網店購買，而網站顯示，如昨日購買，最快9月3日送達買家提供的地址，一個裝售239元、四個裝則售799元（即每個199.75元）。而有趣的是，網店雖然可選購一個裝AirTag，四個裝卻沒有上架，不能加至購物車中。

AirTag電量長達一年 10米內可精準找到

翻查資料，AirTag採用超寬頻（UWB）技術，透過蘋果手機的「精準尋找」功能，可獲得比藍牙更精準的位置資訊，電量更可長達一年。用家可在10米內精準找到AirTag，惟目前該功能僅提供予手機iPhone 11以上的型號使用。