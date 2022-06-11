大坑舞火龍闊別兩年重現街頭　中秋再登場存變數　能否驅瘟成關鍵

大坑舞火龍為香港中秋節期間一大傳統活動，但過去兩年均因疫情取消。大坑火龍文化館今日（11日）舉行開幕典禮，火龍更因此再現大坑，圍住將於本月底正式開幕的大坑火龍文化館遊走，吸引市民圍觀拍照。



火龍闊別兩年與市民再見，但未知今年中秋當晚能否按傳統登場。大坑火龍文化館理事會理事長林筱魯表示，希望疫情平復後，可以照常舉辦：「希望透過舞火龍活動，能夠驅走瘟疫，社會回復往常運作。」不過他坦言，始終需要視乎疫情狀況。



大坑舞火龍於1880年首次舉辦，有逾140年歷史。傳說中大坑曾發生瘟疫，當時村民紮作一條龍，上面插滿香枝，並舞動著火龍繞村遊行，其後瘟疫停止。此後村民每年都舉行三天的舞火龍活動，以保大坑平安。

林鄭月娥、陳智思為火龍點睛及簪花掛紅

計劃於6月底正式開幕的「大坑火龍文化館」，今日舉行開幕典禮，特首林鄭月娥、行政會議召集人陳智思、發展局局長黃偉綸等人任主禮嘉賓，為火龍點睛及簪花掛紅。

大坑火龍文化館料月底開幕 火龍今圍文化館繞圈

完成儀式後，火龍引領各主禮嘉賓由大坑坊眾福利會，前往大坑火龍文化館，重現大坑街頭，然後圍館遊走多圈，期間吸引一批市民圍觀，並舉機拍照。