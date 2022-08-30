疫情︱蔡繼有、南島中學等8校有班別停課　17個月染疫男嬰仍危殆

還有兩天便開學，香港疫情持續向上，再多8間學校有班別需要停課一周。本港今日（30日）新增8848宗確診，懷疑變種BA.4、BA.5個案比例56.2%，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，BA.5成主流，確診數字上升為預料之內，社區個案續上升，開學要求師生快測可阻止校內傳播。



然而，今日有7間學校有班別因過去7日有2宗或以上個案，被衞生署建議停課一周，包括保良局蔡繼有學校8E班、南區南島中學（South Island School）11K2班及黃埔嘉德麗幼稚園LA班等。此外，東涌弘志幼稚園早前有班已停課，最新K3 PM班有3位學生確，亦須停課。



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變種BA.4/BA.5比例升至56.2%

張竹君在疫情記者會上公布，懷疑BA.4或BA.5的比例已升至56.2%，並且正陸續上升中，她估計現在BA.5的比例約為49.5%；BA.4為6.7%；BA.2.12.1為6.1%；而BA.2.2為37.7%。張竹君指出數據顯示，BA.5佔大多數，已成為主流病毒，加上傳染性更強，預料確診數字會繼續上升。

新增319宗學校呈報涉及140間學校

尚有兩日便到9月1日開學日，今日新增319宗學校呈報個案，涉及140間學校，包括238名學生及81名教職員。過去7日有28間學校有2宗以上個案，今日有7個班別被衞生署建議停課一周。

．深水埗保良局蔡繼有學校8E班，24名學生當中有3名學生確診

．南區南島中學（South Island School）11K2班17學生當中有3學生確診

．黃埔嘉德麗幼稚園LA班上午班中17名學生有1名學生及1名老師確診

．大埔香港墨爾文國際學校P6B班22位學生有6位學生確診

．屯門基督教女青年會安定幼兒學校N班25名學生有2名學生及1老師確診

．弘立書院1禮班20名學生有3學生確診，3和班20學生當中亦有3學生確診

．沙田英藝幼稚園N1班12名學生中亦有1學生及1老師確診。

至於東涌弘志幼稚園PN上午班早前8月29日已被建議停課，今日K3下午班再多3位學生確診，亦早前停課的PN班是同一位教師授課，同樣被建議停課一周。

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6間老人院及2間殘疾院舍出現個案

另外，今日有6間老人院及2間殘疾院舍出現個案，包括沙田東華羅文芬安老院、瑞安護老中心(新田圍)有限公司、灣仔康雅護老院（五院）、光年護老院有限公司、牽你手護老院、九龍城海逸居、觀塘彩怡之家有限公司及元朗扶康會天耀之家，共9名院友染疫，共32名院友被列作緊密接觸者需要檢疫。

17個月大男嬰仍需插喉及使用呼吸機

至於早前確診的一名17個月大男嬰，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示他仍需插喉及使用呼吸機，正於兒童加護病房接受治療，劉家獻解釋指男嬰有昏睡的情況，擔心影響到呼吸，所以使用呼吸機。