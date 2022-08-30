疫情｜長沙灣凱樂苑168人違強檢公告 24人被票控共罰24萬
撰文：余心美
出版：更新：
政府今早突擊到長沙灣居屋凱樂苑，檢查早前納入強制檢測的凱碧閣居民的檢測證明，行動中發現多達168人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，並向其中24人發出各10,000元定額罰款通知書，即各人合共罰款24萬元。
深水埗民政事務處今早（30日）7時起，聯同深水埗警區和衞生署到長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，要求受檢人士出示強檢公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明。
行動中檢查了約750人的檢測報告，其中168人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中24人各發出10,000元定額罰款通知書。
政府重申，任何人士如未遵從強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令者，可處第五級罰款50,000元及監禁六個月。
▼8月21日起強制檢測公告▼
+53
疫情｜醫管局8.29起調整普通科門診服務 暫停或減少診症時段疫情．8.29｜再多8488人染疫 本月累計10名官員確診疫情｜17個月大男嬰呼吸不順轉危殆 再增4人離世 威院病房爆疫疫情｜BA.5成主流病毒株 衞生署暫停覆檢全部快測陽性病人疫情．最新｜11.1起提高中學全日面授門檻 9成或以上學生需三針師生提早每日快測 曾祈殷：比甚麼都不做好 料9月疫情高峰大坑舞火龍連續3年因疫情停辦 薄扶林村舞火龍會未收到政府回覆開學｜消息：學生提早8.30及8.31須快測 中小學校長料困難不大開學｜教育局鼓勵學生和教職員周二起快測 將發信通知學校開學｜深水埗快速測試劑低見一支$2.5 家長稱貨源充足不急於入貨