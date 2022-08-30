疫情｜長沙灣凱樂苑168人違強檢公告　24人被票控共罰24萬

撰文：余心美
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政府今早突擊到長沙灣居屋凱樂苑，檢查早前納入強制檢測的凱碧閣居民的檢測證明，行動中發現多達168人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，並向其中24人發出各10,000元定額罰款通知書，即各人合共罰款24萬元。

深水埗民政事務處今早（30日）7時起，聯同深水埗警區和衞生署到長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，要求受檢人士出示強檢公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明。

政府人員今日在長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，要求受檢人士出示強檢公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明。(讀者提供圖片)

行動中檢查了約750人的檢測報告，其中168人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中24人各發出10,000元定額罰款通知書。

政府重申，任何人士如未遵從強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令者，可處第五級罰款50,000元及監禁六個月。

▼8月21日起強制檢測公告▼

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