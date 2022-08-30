增8848宗確診13死　八成留醫病人逾60歲　醫管局籲長幼盡快打針

疫情持續升溫，本港昨（29日）新增8,848宗確診，再多13名患者死亡，全部有長期病患，當中10人未打完三針，五人則從未接種。自第五波疫情以來，共錄得9468人離世。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時有2,585名病人留醫，當中逾八成年逾60歲；今日仍有92名情況危殆及嚴重病人，年逾60歲則有逾九成。他呼籲市民勿輕視病情，尤其是幼童及長者，應及早接種疫苗及注意身體，若感身體不適，即使快測結果呈陰性，亦應盡早求醫。



新增個案中，有8,611宗屬本地確診個案，包括2,662宗經核酸檢測陽性，以及5,949宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同237宗輸入個案，即合共新增8,848宗確診。

現時共有2,585名確診患者留醫，當中232人屬新近入院。昨各增5名危殆及12名嚴重病人，現時累計47人情況危殆，45人情況嚴重，其中13名危殆病人正於深切治療部留醫。

死亡個案則再增13宗，涉及八男五女，年齡介乎54歲至97歲， 10位未打完三針，當中五人從未接種。自第五波疫情以來，共錄得9468人離世。

▼13名染疫後死亡個案簡介▼



急症室離世個案：



1/ 93歲男，從未打針。本身有高血壓、甲狀腺高、柏金遜症、前列腺癌。他於本月22日快測陽性遂求醫，核酸CT值錄得17.3，曾獲處方抗新冠口服藥。家人於本月29日發現他於家中昏迷，送往急症室時情況差，搶救無效，於急症室離世。



2/ 84歲女，從未打針。本身有糖尿病、心衰竭、慢性腎病、冠心病。家人於本月29日發現她呼吸困難、不省人事，送院時快測結果陽性，搶救無效，同日在急症室離世。



3/84歲女，已打3針。她本身有糖尿病、高血壓、血脂高、心房顫動、有腎病，8月27日自行快測陽性，翌日呼吸困難，暈倒不省人事，家人急召救護車送院，隨後搶救無效，於8月28日離世。



長期病患個案：



4/85歲女，已打1針。有糖尿、高血壓、心房顫動、曾中風、貧血。她於8月24日快測陽性，翌日前往急症室求醫，當時CT值18.3，有肺花，曾獲處方瑞德西韋，8月28日離世。



5/83歲男，從未打針。曾有食道和大腸癌、有慢性腎病。他於8月7日快測陽性，並無求醫或食藥，8月26日呼吸困難、神志不清，送院時快測陰性，CT值30.1，送往內科病房，8月29日離世。



6/80歲男，從未打針。他本身有高血壓、心房顫動、血脂高、柏金遜症、前列腺肥大。8月24日呼吸困難並發燒，25日前往急症室求醫，快測陽性，CT值18.4，8月29日離世。



7/97歲女，已打2針。有糖尿病、高血壓、心房顫動、血脂高。8月16日有咳和痰，兩日後因呼吸困難到急症室求醫，血含氧量低，快測陽性，有肺花，曾獲處方瑞德西韋，延至8月29日離世。



8/ 74歲男，已打2針。有柏金遜症、貧血、曾試過腦出血和中風。他曾在家中進行快測，當時陽性，8月27日因發燒到急症室求醫，當時精神狀態差，有氣喘，有肺花，CT值16.3，8月29日離世。



9/ 93歲男，從未打針。他曾有肺炎，8月25家人發現他倒地，送院後快測陽性，CT值16，送入內科病房後出現心臟病，曾獲處方瑞德西韋，29日因心臟病心臟停頓離世。



10/70歲男，有高血壓、血脂高、糖尿病。8月4日因頭暈和胸病到急症室，快測陽性，CT值16.5，入內科病房留醫，曾獲處方瑞德西韋，情況有好轉，CT值曾到34.9，後來到黃大仙醫院進行康復治療，惟8月29日離世。



11/ 85歲女，有高血壓、病風、哮喘、心衰竭、認知障礙。她8月27日在家快測陽性，但並無求醫，8月29日因氣喘到急症室，其後情況急劇惡化需要插喉，送到內科病房時CT值低至12.3，她其後心臟停止跳動，經搶救後無效，8月29日離世。



12/ 54歲男，本身有末期肺癌，在腫瘤科病房檢測陽性，院方安排服用瑞德西韋，其後因肺癌離世。



13/ 82歲男，曾有前列腺癌及肺氣阻。8月10日因咳而求醫，快測陽性，CT值17.2。8月16日病情惡化，CT值23.8，8月29日離世。



劉家獻指，現時有2,585名病人留醫，當中2,100個年逾60歲以上，最高齡長者年逾100歲，年齡中位數 77歲。今日共有92名情況危殆及嚴重，85人年逾60歲以上。他又指，有240名住院病人需用氧氣治療，有23名病人則要用呼吸機。



他提到，不少入院確診病人均是長者，由於長者均有不少長期病患，若不幸染疫，身體情況可急轉直下，需留院密切監察，及盡快處方藥物。他呼籲市民勿輕視病情，尤其是幼童及長者，由於兩類人士抵抗力較低，應及早接種疫苗及注意身體，若感身體不適，即使快測結果呈陰性，亦應盡早求醫。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月染疫官員一覽▼

