疫情｜醫管局組機場醫療隊篩檢瘧疾旅客　即場與遙距共查出52個案

7月初開始，本港出現瘧疾輸入個案，一個月發現30宗個案大多由非洲幾內亞抵港。醫管局配合衛生署港口衛生科，為此組成30至40人的機場醫療隊，把香港國際機場大堂重新佈局成醫療站，8月5日起分五次為幾內亞抵港旅客進行抽血篩查與症狀評估，試圖在機場查出懷疑個案並截斷傳播鏈，並在旅客離開機場後，用微信熱線或電話方式遙距跟進其健康狀況。

截至8月19日，機場醫療隊共篩查368名乘客，發現50宗瘧疾個案，在遙距診斷中再發現2名乘客。機場醫療隊目前仍會持續進行。



醫管局組合30至40人的機場醫療隊，將香港國際機場大堂重新佈局成醫療站，篩查入境瘧疾個案。(醫管局提供)

醫管局組成機場醫療隊協助衛生署篩查瘧疾輸入個案。(劉夢婷攝)

醫管局少見做法：緊急動員 機場診斷

醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡醫生表示，在短時間內組建醫療隊，並嘗試自帶醫療設備、電腦等設施，將機場大堂重新佈局變成醫療站，為少見做法。機場醫療隊成員包括急症科、感染及傳染科醫生、護士及資訊科技人員，均為非工作時間義務幫手。他強調，盡量做到「早發現、早隔離、早治療，防止瘧疾輸入個案進入社區」。

醫管局醫療隊按機場候機大堂環境，劃分各工作崗位及分工。(醫管局提供)

廣華醫院感染及傳染病科顧問醫生梁偉成分享，從8月5至19日已進行5次支援，共為368名幾內亞抵港旅客提供臨床健康評估，即場發現50名瘧疾確診個案，並送院接受隔離治療。

建立微信熱線 遙距診斷近4000次

竹篙灣社區隔離設施醫療站註冊護士劉炳發指出，即使旅客離開機場入住檢疫酒店，醫療隊仍會通過電話及微信專線的方式密切跟進其健康。由於非洲抵港航班中內地旅客較多，他們沒有香港電話、沒有香港地址及居港家人。為方便溝通，醫療隊特意開設微信專線跟進旅客健康狀況，並解答疑問。

截至昨日（30日），醫療隊通過電話提供2,453次遙距診症服務，1,435次微信專線，發現2名旅客感染瘧疾，有發燒及肚痛徵狀，需送院治療。

黎靖匡表示，醫療隊目前仍在持續進行中，根據衛生署提供的非洲抵港航班名單，因應乘客數量派出醫療隊。