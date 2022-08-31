強制檢測｜63幢上榜 將軍澳佔7幢 涉將軍澳中心、將軍澳廣場
疫情持續升溫，醫務衞生局今晚（30日）發出最新一份強制檢測公告，共63幢大廈上榜。其中有58幢大廈因有居民確診而被納入公告，將軍澳佔七幢，為全港之首，涉將軍澳中心、將軍澳廣場等；其他上榜私樓包括鑽石山悅庭軒1座、荃灣麗城花園1期2座、天水圍嘉湖山莊賞湖居3座等。餘下五幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，當中大圍海福花園佔三幢。
當局指，任何人在8月24日至30日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周三或周四（8月31日或9月1日）進行核酸檢測。
▼8月30日強制檢測公告▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有58幢大廈被納入強制檢測公告。將軍澳共計七幢上榜，包括新都城都會豪庭1座、將軍澳中心6及12座、將軍澳廣場6座、翠林邨欣林樓、彩明苑彩柳閣，以及怡心園3座。
沙田及屯門緊隨其後，分別有五幢上榜，沙田涉愉翠苑愉廉閣、博康邨博泰樓等。屯門涉新屯門中心3及6座、大興邨興平樓等。另外，青衣、馬鞍山及大埔各佔三幢，其餘地方則僅有零星一至兩幢。
▼部份強檢大廈▼
大圍海福花園三幢大廈污水樣本呈陽性
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告。當中大圍海福花園出現三幢大廈須強制檢測，包括福祺閣、福熹閣及福兆閣。其餘兩幢大廈為大埔宏福苑宏泰閣及沙田水泉澳邨茂泉樓。
▼截至8月30日 流動採樣站▼
政府明日（31日）將於薄扶林華富（二）邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會提早於每日早上8時開始運作。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。
8月30日強制檢測公告名單︰
慈雲山慈愛苑愛慧閣
慈雲山慈正邨正安樓
鑽石山悅庭軒 1 座
鑽石山星河明居 E 座
牛池灣嘉峰臺 1 座
牛池灣彩輝邨彩華樓
秀茂坪曉麗苑曉星閣
觀塘安泰邨居泰樓
觀塘順天邨天琴樓
牛頭角彩盈邨盈順樓
九龍城德朗邨德珮樓
油塘油塘邨美塘樓
油塘鯉魚門邨鯉興樓
藍田平田邨平善樓
藍田廣田邨廣雅樓
長沙灣元州邨元禧樓
屯門澤豐花園澤民樓
屯門良景邨良萃樓
屯門新屯門中心 6 座
屯門新屯門中心 3 座
屯門大興邨興平樓
元朗馬田路38號怡豐花園 A 座
天水圍天逸邨逸潭樓
天水圍嘉湖山莊賞湖居 3 座
葵涌石籬二邨石歡樓
葵涌石蔭邨仁石樓
青衣翠怡花園 8 座
青衣青衣邨宜逸樓
青衣長宏邨宏意樓
荃灣麗城花園1期2座
荃灣東亞花園大發樓
大圍美林邨美楓樓(A 及 B 座)
大圍豐盛苑榮盛閣
沙田愉翠苑愉廉閣
沙田博康邨博泰樓
沙田綠怡雅苑 2 座
沙田康林苑怡景閣
沙田晴碧花園 2 座
馬鞍山利安邨利華樓
馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
馬鞍山富安花園 12 座
西灣河筲箕灣道 57-87 號 太安樓
薄扶林華富二邨華翠樓
柴灣柴灣邨灣畔樓
柴灣佳翠苑顯翠閣
鴨脷洲利東邨東平樓
將軍澳翠林邨欣林樓
將軍澳將軍澳廣場6座
將軍澳彩明苑彩柳閣
將軍澳將軍澳中心 6 座
將軍澳將軍澳中心 12 座
將軍澳新都城都會豪庭 1 座
將軍澳怡心園 3 座
粉嶺華心邨華勉樓
粉嶺景盛苑賢景閣
大埔富善邨善翠樓
大埔昌運中心榮昌閣
大埔太和邨喜和樓
污水樣本檢測呈陽性的大廈︰
大埔宏福苑宏泰閣
沙田水泉澳邨茂泉樓
大圍海福花園福祺閣
大圍海福花園福熹閣
大圍海福花園福兆閣