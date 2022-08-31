強制檢測｜63幢上榜　將軍澳佔7幢　涉將軍澳中心、將軍澳廣場

疫情持續升溫，醫務衞生局今晚（30日）發出最新一份強制檢測公告，共63幢大廈上榜。其中有58幢大廈因有居民確診而被納入公告，將軍澳佔七幢，為全港之首，涉將軍澳中心、將軍澳廣場等；其他上榜私樓包括鑽石山悅庭軒1座、荃灣麗城花園1期2座、天水圍嘉湖山莊賞湖居3座等。餘下五幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，當中大圍海福花園佔三幢。



當局指，任何人在8月24日至30日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周三或周四（8月31日或9月1日）進行核酸檢測。



▼8月30日強制檢測公告▼



+ 3

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有58幢大廈被納入強制檢測公告。將軍澳共計七幢上榜，包括新都城都會豪庭1座、將軍澳中心6及12座、將軍澳廣場6座、翠林邨欣林樓、彩明苑彩柳閣，以及怡心園3座。

沙田及屯門緊隨其後，分別有五幢上榜，沙田涉愉翠苑愉廉閣、博康邨博泰樓等。屯門涉新屯門中心3及6座、大興邨興平樓等。另外，青衣、馬鞍山及大埔各佔三幢，其餘地方則僅有零星一至兩幢。

▼部份強檢大廈▼



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大圍海福花園三幢大廈污水樣本呈陽性

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告。當中大圍海福花園出現三幢大廈須強制檢測，包括福祺閣、福熹閣及福兆閣。其餘兩幢大廈為大埔宏福苑宏泰閣及沙田水泉澳邨茂泉樓。

▼截至8月30日 流動採樣站▼



+ 8

政府明日（31日）將於薄扶林華富（二）邨及青衣長宏邨重開流動採樣站。位於油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會提早於每日早上8時開始運作。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

8月30日強制檢測公告名單︰

慈雲山慈愛苑愛慧閣



慈雲山慈正邨正安樓



鑽石山悅庭軒 1 座



鑽石山星河明居 E 座



牛池灣嘉峰臺 1 座



牛池灣彩輝邨彩華樓



秀茂坪曉麗苑曉星閣



觀塘安泰邨居泰樓



觀塘順天邨天琴樓



牛頭角彩盈邨盈順樓



九龍城德朗邨德珮樓



油塘油塘邨美塘樓



油塘鯉魚門邨鯉興樓



藍田平田邨平善樓



藍田廣田邨廣雅樓



長沙灣元州邨元禧樓



屯門澤豐花園澤民樓



屯門良景邨良萃樓



屯門新屯門中心 6 座



屯門新屯門中心 3 座



屯門大興邨興平樓



元朗馬田路38號怡豐花園 A 座



天水圍天逸邨逸潭樓



天水圍嘉湖山莊賞湖居 3 座



葵涌石籬二邨石歡樓



葵涌石蔭邨仁石樓



青衣翠怡花園 8 座



青衣青衣邨宜逸樓



青衣長宏邨宏意樓



荃灣麗城花園1期2座



荃灣東亞花園大發樓



大圍美林邨美楓樓(A 及 B 座)



大圍豐盛苑榮盛閣



沙田愉翠苑愉廉閣



沙田博康邨博泰樓



沙田綠怡雅苑 2 座



沙田康林苑怡景閣



沙田晴碧花園 2 座



馬鞍山利安邨利華樓



馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣



馬鞍山富安花園 12 座



西灣河筲箕灣道 57-87 號 太安樓



薄扶林華富二邨華翠樓



柴灣柴灣邨灣畔樓



柴灣佳翠苑顯翠閣



鴨脷洲利東邨東平樓



將軍澳翠林邨欣林樓



將軍澳將軍澳廣場6座



將軍澳彩明苑彩柳閣



將軍澳將軍澳中心 6 座



將軍澳將軍澳中心 12 座



將軍澳新都城都會豪庭 1 座



將軍澳怡心園 3 座



粉嶺華心邨華勉樓



粉嶺景盛苑賢景閣



大埔富善邨善翠樓



大埔昌運中心榮昌閣



大埔太和邨喜和樓



污水樣本檢測呈陽性的大廈︰

大埔宏福苑宏泰閣



沙田水泉澳邨茂泉樓



大圍海福花園福祺閣



大圍海福花園福熹閣



大圍海福花園福兆閣

