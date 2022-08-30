確診大廈｜上榜大廈突破1.3萬幢　涉貝沙灣、騰皇居II等多幢豪宅

本港今日（30日）新增8,848宗確診，確診數字仍徘徊在高位。衞生署今晚更新確診大廈名單，名單上共有13,026幢住宅大廈，佔全港約四分一。當中3,922幢為新上榜或有新個案，較昨日少694幢，沙田區總共有413幢大廈新上榜，為各區之首，其次是元朗區及東區，分別錄得367及306幢大廈。



不少豪宅及高尚住宅亦有上榜，包括中半山豪宅騰皇居II其中一單位、西半山豪宅羅便臣道80號、九龍塘豪宅畢架山一號、數碼港貝沙灣等。



▼部份新上榜確診大廈▼



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增3922幢沙田佔最多 沙田第一城佔17幢

確診大廈名單今日新增3,922幢大廈上榜，十八區中，沙田區成新增大廈最多的區份，合共有413幢，當中豪宅及中產屋苑有九肚山峰、大圍站上蓋名城1期2及3座、2期1、2及3座，以及3期1座、溱岸8號3及5座、沙田第一城17幢大廈上榜等。

天水圍嘉湖山莊30幢上榜

元朗區僅次於沙田區，合共367幢大廈上榜，包括Park Yoho Genova 、Park Yoho Venezia及Park Yoho Milano分別有一幢上榜、Grand Yoho、Yoho Midtown及Yoho Town亦分別有四幢上榜、嘉湖山莊更有30幢大廈上榜。東區亦錄得306幢大廈，涉北角中心大廈A座、和富中心 2、4、9及16座、太古城有18幢大廈上榜。

▼8月21日起強制檢測公告▼



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黃金海岸酒店等8間酒店上榜

新確診大廈名單亦有不少高尚住宅上榜，包括西營盤縉城峰2座、堅尼地城高尚住宅Imperial Kennedy、中環服務式住宅昇寓、啟德Oasis Kai Tak 1、3座、低座A座、九龍半山壹號21號等。

酒店方面，有八間酒店上榜，包括中西區哲維斯酒店The Jervois、葵青區青逸酒店、沙田區海澄軒海景酒店、屯門區黃金海岸酒店、元朗區嘉湖海逸酒店、灣仔香港銅鑼灣智選假日酒店、油尖旺區仕德福山景酒店及最佳盛品酒店尖沙咀。

至於學生宿舍方面，則有五幢大廈上榜，包括香港大學李國賢堂、香港大學賽馬會第三學生村立之學院、香港大學賽馬會第二舍堂村李兆基堂、香港理工大學學生宿舍(何文田)，及香港理工大學學生宿舍賽馬會樓上榜。

▼8月30日 確診大廈名單▼

