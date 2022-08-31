疫情｜增9人離世　打3針34歲男亡　臨床診斷死因與紅血球增生有關

本港疫情持續，今日（31日）新增9,495宗個案，再增九人離世，涉五男四女，年齡介乎34至97歲。當中最年輕的34歲男患者，本身已打三劑疫苗，上周六（27日）快測呈陽性，兩日後因發燒、腳痛、腳腫等症狀前往急症室求醫，X光肺片、超聲波均無異樣，昨早（30日）情況轉差、不省人事，需要插喉治療，後來搶救不治離世，臨床診斷死因與紅血球增生以及心臟和肺動脈血栓有關。



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2598患者公立醫院留醫 近百人危殆或嚴重

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有2,598人在公立醫院留醫，355名為新增確診病人，新增呈報14名危殆病人及13名嚴重病人，現時合共有53名危殆及41名嚴重病人，當中15名病人正在深切治療部留醫。

再增九人離世，涉五男四女，年齡介乎34至97歲，其中七人未打齊針，兩人未曾接種疫苗。

34歲男子由快測陽性至死亡不足4日

死者包括：

1、34歲男子，本身已打三針，8月27日快測呈陽性，8月29日下午6時，因腳痛、腳腫、發燒、肚瀉，到北大嶼山急症室求醫，當時血壓偏低，有頭暈跡象，當時快測亦呈陽性。

院方為他進行X光肺片、超聲波均無異樣，在晚上9時轉往瑪嘉烈傳染病大樓接受治療，發現其血色素及紅血球高，懷疑病人有紅血球增生的隱疾及心臟血栓，因此處方抗生素及薄血藥等，病人當時情況穩定。

惟他在翌日早上4時45分，發現病人不省人事、血壓低，甚至要插喉。直至5時30分無血壓，到早上7時不治離世。臨床診斷死因與白血球增生以及心臟和肺動脈血栓有關。劉家獻推斷，病人死因未必與新冠完全有關。

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