河畔花園、水泉澳邨及悅湖山莊等地區污水陽性　政府派快測籲自檢

疫情持續，政府今日（31日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是東區愛東邨、沙田水泉澳邨、河畔花園、皇御居、屯門悅湖山莊等。政府將會陸續向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼8月31日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存，涉及地區如下：

東區 — 愛東邨、東旭苑、東濤苑、佳翠苑、曉翠苑、富欣花園及富怡花園



沙田區 — 水泉澳邨、全輝中心、勵城花園、春暉花園、河畔花園、王屋村、田園閣、皇御居、翠華花園、翠麗花園、花園城一期至三期及錦暉苑



屯門區 — 悅湖山莊、兆山苑、兆禧苑及仁愛堂街附近一帶住宅



污水監測區域屯門區。（環境及生態局文件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。