韓國開關︱9.3撤入境前陰性要求　到埗後需檢測　無打針不需隔離

韓國政府宣布再度放寬入境措施，由9月3日韓國時間零時起，免除所有入境人士提交出發前的新冠肺炎檢測陰性報告要求，但入境旅客仍需在到埗韓國後，於一天內接受PCR檢測。

另外，即使沒有接種新冠疫苗，現時入境韓國亦不需要隔離，只需於出發前並於檢疫情報預先登記系統Q-CODE上填寫個人資料便可。



+ 20

韓國政府今日（31日）宣布再度放寬入境措施，由9月3日韓國時間零時起，將免除所有入境人士提交出發前的新冠肺炎檢測陰性報告，但旅客入境韓國後，仍需在一天內接受PCR檢測。韓國觀光公社建議旅客出發前，於Safe2go預約於到埗後，在仁川機場接受付費檢測，費用為80,000韓元。

「零針」人士入境韓圍亦不需隔離

另外，即使沒有接種新冠疫苗，現時入境韓國亦不需要進行隔離，只需於出發前並於檢疫情報預先登記系統Q-CODE上填寫個人資料便可。

7月訪韓港客62%為女性

韓國觀光公社表示，韓國已大幅放寬旅客入境檢疫限制，當地旅遊業得以快速復蘇。今年首7個月，已有約100萬名外國人到訪韓國。另外，自韓國由7月1日起，恢復香港特區護照及BNO持有人免簽證入境待遇後，訪韓港人數字急升至1,237人，比6月升近一倍，並預期8月的訪韓旅客可超過2,000人。而7月訪韓的香港旅客中，有62%為女性，當中有30%為20至29歲。