屯門謀殺案｜再有青年被控謀殺罪提堂 案件10月再訊
撰文：劉安琪
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上月初屯門發生一宗謀殺及傷人案，當日凌晨4名男子於青菱徑一食肆對開被人襲擊，其中一名22歲青年梁永佳受襲，留醫兩日後不治。再有一名青年被控謀殺罪及意圖導致他人身體受嚴重傷害罪，今（1日）在屯門法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至10月5日再訊，以待警方進一步調查，期間被告還押懲教看管。
被告陳海恒（21歲，無業），被控1項謀殺罪及3項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告於2022年8月6日，在屯門青菱徑富麗大廈地下海興廚房外聯同不知名人士謀殺梁永佳；並於同日同地聯同十數名不知名人士，意圖使張瑞傑、趙智聰及王耀倫身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致他們身體受嚴重傷害。
案件編號：TMCC 1565/2022
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