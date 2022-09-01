傳降低疫苗通行證至5歲　政府承認是考慮之列

本港新冠疫情升溫，16間提供接種復必泰及科興疫苗的私家診所，今日（1日）起投入服務。公務員事務局長楊何蓓茵今早視察銅鑼灣一間私家診所後表示，自上周六至昨日中午，已有7,300人預約打針；若運作暢順，10月將有新一批私家診所加入。她亦指，「所有推高打針嘅方法都會考慮」，當中包括降低疫苗通行證適用年齡。



楊並透露，過去政府已撥打19萬個電話，勸籲長者接種疫苗，接下來將委託長者家居協會，致電使用平安鐘服務的長者作出勸籲，更提供協助預約及陪伴打針的服務。她亦指，部份體育館將在一段時間後停運，改作接收隔離長者等其他用途。



▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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上周六至今已有7,300人預約到16間私家診所打針

楊何蓓茵表示，私家診所為政府的好夥伴，今年初第五波疫情爆發，不少市民需要接種疫苗，當時共有1,650個私家診所提供服務，每日最高可達35,000劑。她亦指，復必泰疫苗因涉及抽針等程序，私家診所僅以試點方式運行，但經過經驗的累積，認為是適合的時機擴大規模，因此新一批名單全部均提供復必泰疫苗接種。

她指，新一批私家診所名單已放在疫苗接種網站，方便市民網上預約，不需再致電查詢。她稱，該批診所為有經驗的營運者，交通方便及配套完善，亦提供專業醫護人員，接種流程與社區接種中心相近並絕不收費，「政府唔容許呢啲疫苗接種站向市民收取其他費用。」

她表示，預約網站的名單，更新上周六（27日）至昨日（31日）中午，已有7,300人預約打針；若運作暢順，10月將有新一批私家診所加入，目前尚有數間在準備。她亦指，政府歡迎任何具有規模的診所參與計劃。

考慮復必泰第二及第三針的間距減至5個月

對於有消息指，政府正研究將疫苗通行證的適用年齡，由現時12歲下降至5歲，並將復必泰疫苗第二針及第三針的間距，由6個月縮短至5個月，她承認是政府的考慮方案之一，並為了方便家長記住月份，故定作6個月，因此縮短至5個月完全沒有問題。

她亦指，留意到有幼童受感染後惡化至重症，認為情況令人難過。她透露，踏入開放幼童接種的第四周，截至昨夜，6個月至3歲幼童的接種率仍不足12%，希望可提升接種速度。她強調，「所有推高打針嘅方法都會考慮」，當中包括降低疫苗通行證適用年齡。

已撥19萬個電話勸長者打疫苗 委託長者家居協會「谷針」

楊何蓓茵表示，政府過去以「針搵人」的方式，共3個渠道找出未打針的長者，包括通過社署接受各種津貼的長者名單、衞生署長者健康中心會員名單、醫管局普通科門診的覆診長者名單。她透露，過去已撥打近19萬個電話，勸籲長者接種疫苗。

她稱，準備委託長者安居協會，致電使用平安鐘服務的長者作出打疫苗勸籲。她相信通過長者信任的夥伴，可釋除他們的疑慮。此外，若長者有健康問題，協會將安排護士解答問題，有需要亦可協助預約，甚至派員陪伴打針，所有費用由政府負責。

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被用作疫苗接種中心的體育館將停運

現時不少體育館被改用成疫苗接種中心，她期望長遠而言由私人診所及其他接種點取代。她解釋，體育館有其他用途，例如接收院舍需隔離檢疫長者，當中位於西環的中山公園體育館，將在一段時間後停運。但她強調，本港可提供的接種劑量並無減少，能應付到市民的需要。